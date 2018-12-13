(Görüntülü) Hırsızlıktan yakalandı, 57'inci kez tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da polisin bir yıldır hırsızık suçundan aradığı 55 yaşındaki Nazife Y. polis tarafından suçüstü yakalandı. Zeki Müren\'in makyözü olarak tanınan Emine Oya Tolga\'nın evinde meydana gelen hırsızlık olayının da faili olduğu öğrenilen Nazife Y.\'nin daha önceden 56 kez polis tarafından yakalandığı, bir süre cezaevinde yatıp serbest bırakıldığı belirtildi. Nazife Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından 57\'inci kez tutuklandı.





SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR





Bostancı\'da 5 Aralık 2018 tarihinde bir eve girerek hırsızlık yapan 1\'i kadın 3 kişi çıkışta binanın güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Güvenlikçinin müdahalesi üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler havaya ateş edip kendilerini kovalayanlara silah doğrultarak kaçmaya çalıştı. Çıkan karışıklık sırasında iki erkek kaçarken, olaya müdahale eden polis kadını gözaltına aldı.





ÜNLÜLERİN MAKYÖZÜNÜN EVİNE DE GİRMİŞ





Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin polisin bir yıldır aradığı şüpheli Nazife Y., olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Zeki Müren\'in makyözü olarak tanınan ünlülerin makyajcısı Emine Oya Tolga\'nın Beşiktaş\'ta bulunan evinde yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen hırsızlık olayında Emine Oya Tolga\'nın evinden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 720 dolar çalınmıştı.





KAMERALAR ŞÜPHELİLERİ GÖRÜNTÜLEMİŞ





Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, suç ortaklarıyla birlikte 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan Nazife Y. ile suç ortaklarının binalara girdikten sonra kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri ardından içerde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenildi.





57\'İNCİ KEZ TUTUKLANDI





Yapılan soruşturma sırasında Nazife Y.\'nin Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre daha önce 56 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Her seferinde tutuklanan ancak bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nazife Y.\'nin hırsızlık yapmaya devam ettiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.