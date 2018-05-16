(Görüntülü) Hırsızlar, rezidansta eğlenirken yakalandı

Nabi YAZICI-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesi ve İstanbul\'da iki iş yerinden hırsızlık yaparak, çaldıkları eşyaları satıp elde ettikleri parayla kiraladıkları rezidanstaki dairede eğlenen 4 hırsız yakalandı 13 Mayıs günü Gebze\'de bir otomobil galerisine giren hırsızlar, 2 adet dizüstü bilgisayar, 25 lüks araca ait anahtar ve 130 bin TL değerindeki otomobili çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı kişilerin 15 Mayıs tarihinde İstanbul Pendik\'te bir marketi de soyduklarını belirledi. Polis, Pendik\'te marketten sigara, 700 TL ve bir dizüstü bilgisayar çalan hırsızların İ.A. (20), A.E. (21), Ş.A.A. (19) ve Y.C.P. (19) olduklarını belirledi. Polis, zanlıların İstanbul Maltepe\'de bulunan bir rezidanstan daire kiraladığını tespit etti. Kiraladıkları rezidansta eğlenen zanlılar polisin operasyonu ile yakalandı. 4 kişinin kiraladıkları aracın içinde bulunan yaklaşık 15 bin TL değerindeki sigara, havalı tabanca ve 2 adet araç plakası ele geçirildi. Hırsızların, Gebze\'deki galeriden çaldıkları otomobil ise İstanbul Maltepe\'de park edilmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.A.\'nın 12 suç kaydı ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, A.E.\'nin hırsızlık suçundan 6 suç kaydı, Ş.A.A.\'nın hırsızlık suçundan 29 suç kaydı ve Y.C.P.\'nin de hırsızlık suçundan 6 kaydının bulunduğu tespit edildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobil galerisinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 kişinin içeridi rahat tavırları ve gülmeleri dikkat çekti.