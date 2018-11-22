(Görüntülü) Hırsızlar bir gecede 110 keçisini çaldı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR\'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan Kadir Mutlu hırsızlık şoku yaşadı. 110 keçisi çalınan Kadir Mutlu, \"Bu kış ayında biz ne yaparız? Ne yer, ne içeriz?\" dedi. Mutlu\'nun elinde keçileriyle çektiği görüntülerden başka birşey kalmadı. Geçtiğimiz hafta Pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Kadir Mutlu\'ya ait ağıla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tüm keçileri çaldı. Mutlu, polise başvurarak keçilerini çalanlardan şikayetçi oldu. BAŞKA BİR GELİRİM YOK Kayaşehir\'de bulunan ağılda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kadir Mutlu, “Biz çok mağdur duruma düştük. Biz gündüz ağılda bulunur, gece eve gideriz. Gece elemanımız ağılda durur. Elemanımız uyurken hırsızlar ağıla girip keçilerimizi çaldılar. Biz bu kış ayında ne yaparız? Ne yer, ne içeriz? Başka malımız, mülkümüz yok. Başka bir gelirim de yok benim. 80-70 bin TL arası maddi zararımız var. Küçük kızım da yeni okula başladı. Ben kızımın geleceğini nasıl temin ederim\" dedi. 2 KERE DAHA ÇALINMIŞ Daha önce de 10 ile 30 tane keçisinin çalındığını belirten Mutlu, \"Tek geçim kaynağım hayvancılık. Ben onlarla dolanırım buralarda. Bu yaştan sonra ben ne yapar nereye giderim\" dedi. TÜM EMEKLERİMİZ GİTTİ Eşinin kendisini telefonla arayarak olaydan haberdar ettiğini belirten Zeynep Mutlu ise, “Tüm emeklerimiz gitti. Gelirimiz yok. Süt, peynir satarak geçimimizi sağlardık. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz\" dedi. KÜÇÜK KIZI TESELLİ ETTİ Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Kadir Mutlu ve eşi Zeynep Mutlu büyük üzüntü yaşarken, teselli küçük kızlarından geldi. 150 keçisi çalınan Kadir Mutlu, boş ağılı gezerken büyük üzüntü yaşıyordu. Kadir Mutlu\'ya ilk teselli 7 yaşındaki kızı Yağmur Mutlu\'dan geldi. Babasına sarılan Yağmur, “Baba üzülme\" diyerek teselli etmeye çalıştı.