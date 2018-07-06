(Görüntülü) Hırsız, paraları havaya saçarak kaçtı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet satışı yapılan iş yerine giren hırsız, çelik kasadaki 1000 TL\'yi çaldı. Çalışanların yakalamak için peşinden koştuğu hırsız, paraların 200 TL\'sini havaya saçtı. Kendisini kovalayanlar paraları toplamaya çalışırken de izini kaybettirdi.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi\'nde Mehmet Bülbül\'e ait motosiklet satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Çalışan Necdet Savran (35), iş yerinin kapısını kilitledikten sonra yakındaki depoya gitti, ancak motosikletlerin teşhiri için bulunan bölümünün kapısını açık bıraktı. Kimliği belirlenemeyen hırsız buraya girip, açık olan çelik kasadaki 1000 TL\'yi aldı.



Tam bu sırada iş yerine dönen Savran, kilitli kapıyı açtığında hırsızla burun buruna geldi. Ne yapacağını şaşıran hırsız, \"Sizi bekliyordum\" dedikten sonra koşarak kaçmaya başladı. İşyeri çalışanları ve komşu esnaf, hırsızın peşine düştü. Yakalanacağını anlayan hırsız, çaldığı paralardan 10 ve 20 TL\'lik bankonotlardan oluşan toplam 200 TL\'yi havaya saçtı. Kendisini kovalayanlar, paraları toplamaya başlayınca da izini kaybettirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızın kimliğini belirlemeye çalışıyor.



Görgü tanıklarının ifadesine göre ise aksayarak yürüyen hırsız olay yerinden kaçarken elindeki bastonu az ileride yere attı.



İKİNCİ KEZ İZİNİ KAYBETTİRDİ



Paraları havaya saçarak izini kaybettiren ve eşkali belirlenen hırsız, bugün Bayramiç ilçesinden Ezine ilçesine gitmek üzere otostop yaptı. Hırsızlık yaptığı şirkete ait araca denk geldi. Araç içindeki şirket çalışanları, aldıkları kişinin hırsızlığı gerçekleştiren kişi olduğunu anladı. Bunun üzerine çalışanlar Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne durumu bildirdi. Ekipler, Ezine ilçe girişine doğru yolu kesti. Ekiplerin kestiği yola doğru gelen şirket aracı içindeki hırsız, yakalanacağını anlayarak aracın kapısını açıp, kendini dışarı attı ve mısır tarlasına doğru yuvarlandı. Hırsız, mısır tarlasının içinde gözden kayboldu.



Hırsızlık zanlısının yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı.

