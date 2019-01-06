(Görüntülü) Hilmi Güler: Ordu'nun güzelliklerini büyüteceğiz

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Dr. Hilmi Güler, Türkiye\'nin geleceğini çok parlak gördüğünü belirterek, \"İlçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Ordu\'nun güzelliklerini büyüteceğiz\" dedi. AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Dr. Hilmi Güler, Bahçeşehir Üniversitesi\'nin Beşiktaş Kampüsü\'nde düzenlenen Siyaset Okulu programına katıldı. Güler buradaki konuşmasında enerji dünyasındaki son gelişmeleri, bölgeyi ve Türkiye\'nin enerji politikasını ele aldı. Enerji kaynaklarının ülkeler için önemli olduğuna değinen Güler, gelecekte yenilebilir enerjinin parlayan yıldız olacağını vurguladı. Enerjinin arz güvenliğinin, hukukunun diplomasiyle yönetildiğini belirten Güler, ülkelerin geleceğinin enerjiye bağlı olduğunu söyledi. Türkiye\'nin enerji kaynaklarının olduğuna dikkat çeken Güler, kaynakları kullanmada çok yol kat edildiğini ve hükümetin çalışmalarının başarılı olduğunu da dile getirdi. \"DERE TEPE GEZİYORUZ\" Etkinlik sonrasında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) seçim çalışmalarına yönelik açıklamalar yapan Hilmi Güler, \"Çok zevkli, heyecanlı bir çalışma içerisindeyiz, dere tepe geziyoruz. Memleketim olan güzel Ordumuza yeni yatırımlar getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe ilçe,mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Klasik, alışılmış projelerin dışında ekonomik, sosyal ve turizme yönelik çalışmalarla Ordu\'yu çekim merkezi yapmayı hedefliyoruz\" diye konuştu. \"ORDU İÇİN ULUSLARARASI ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜYORUZ\" Fındıkta, turizmde ciddi ataklar yapacaklarını aktaran Güler, \"Ordu\'yu sadece komşu illerle değil uluslararası açıdan da yeni bir sahaya sürmeyi amaçlıyoruz, uluslararası şirketlerle görüşmelerimiz var. Ayrıca bunlarla ilgili ekonomik kaynakları harekete geçiriyoruz. Fındıkta, turizmde ve yeni yatırım konularında ciddi ataklarımız olacak\" ifadelerini kullandı. \"YENİ BİR ŞEHİR ORTAYA ÇIKACAK\" Komşu illerle beraber çalışmalar yürüteceklerini belirten Güler, \"Çok büyük ölçekte yeni bir şehir ortaya çıkacak. Zaten güzel bir şehirdi, bu güzelliği daha da büyüteceğiz. Bölgesel olarak komşu illerimizle beraber bütünsellik içerisinde çalışma oluşturuyoruz bu çok önemli. Bölgede sadece Arap turistlere yönelik değil uluslararası kaynakları da devreye sokacak bir çalışma yapıyoruz\" dedi. ORDU\'DAKİ TARİHİ ESERLER Ordu\'nun tabiat güzelliği, yaylaları ve yeşilliğinin fevkalade önemli olduğunu söyleyen Hilmi Güler, \"Fakat tarihi eser boyutu Ordu için öne çıkan bir konu değildi. Şimdi orada yeni kaynaklar gördük, yeni planlamalar yapıyoruz. Aynı zamanda da mevcut güzellikleri uluslararası destinasyon konusu yapmaya çalışıyoruz en önemli konu bu\" ifadelerini kullandı.