(Görüntülü) Hidroliği araştırırken, topraksız marul üretimine başladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, hidrolik işi ile uğraşan Hulisi Saylar (55), internet ortamında mesleğiyle ilgili araştırma yaparken, \'hydroponic\' kelimesi dikkatini çekti. Bu kelimenin anlamının toprak kullanmadan su içinde bitki yetiştirmek olduğunu öğrenen Saylar, serada bu yöntemle marul yetiştirmeye başladı. ​Kentte hidrolik işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Hulisi Saylar, işiyle ilgili internet ortamında araştırma yaparken \'hydroponic\' kelimesi dikkatini çekti. Kelimeyi araştıran Saylar, bunun toprak kullanmadan su içinde bitki yetiştirmek olduğunu öğrendi. \'Hydroponic\' ile ilgili internette yoğun bir araştırma yapan Saylar, Bayır Mahalle\'de oturan bacanağı Bilal Er\'in evinin önündeki 30 metrekarelik sera içinde topraksız marul üretmeye başladı. Saylar, \"İnternet üzerinden hidrolik ile ilgili bilgiler konusunda araştırma yaparken hydroponic diye bir şeye rastladım. Bu benim ilgimi çekti. Topraksız tarımdan bahsediyor. Çok ilginç bir şeydi. Araştırmalarıma devam ettim. Belki yüzlerce video izledim, makaleler okudum. Okudukça, ilgilendikçe içine çekti beni. Sonuçta bu işi yapabileceğimin kanaatine vardım. Bu konu ile ilgili araştırmalarımı bitirdikten sonra çalışmalara başladım\" dedi. Bacanağı Bilal Er\'in Bayır Mahallesi\'ndeki evinin önündeki atıl vaziyetteki serayı kendisine tahsis ettiğini ifade eden Saylar, \"Buraya kurulacak sistemle alakalı arkadaşlarım bana yardım etti, sağ olsunlar. Az çok sanayici olduğumuz için de kaynaktan anlıyoruz. Malzemeleri tedarik ettik ve burayı kurduk. 1,5 ay bunun konstrüksiyonu ile uğraştım. Bir ay önce de fideleri ektik. Bugüne kadarda çocuğumuz gibi bakıyoruz. Altını değiştirip mamasını verir gibi bitkinin gerekli olan hazırlıklarını tamamlamamız gerekiyor. Bitkinin gerekli olan besini alabilmesi için sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Yoksa kendi başına bitkinin büyümesi söz konusu değil. Elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz\" diye konuştu. \'HOBİ OLARAK BAŞLADIM, ŞİMDİ TİCARİ DÜŞÜNÜYORUM\' Tarımla hiç uğraşmadığını, bilgisinin de bulunmadığına dikkat çeken Saylar, \"Deneme yanılma metoduyla yapıyoruz. Tarım İl Müdürümüz gelip beni ziyaret etti. Her türlü desteği vereceklerini söylediler, sağ olsunlar. Benim hedefim aslında suda bitkiyi yetiştirdikten sonra bu işi yapabileceğime inandıktan sonra bunu daha büyük ölçekli yapmak. Bu hydroponic tarımın farklı metotları var. Bu metotlarla daha fazla ekim yaparak, daha fazla üretim imkanı var. Bu imkanları da değerlendirmek istiyorum. Ticari düşünüyorum. Önce hobi gibi başladım, ama artık ticari düşünüyorum. Başarabilirsem, devletimizin bu konuyla ilgili desteği varsa ve bana bu destek verilirse daha büyük ölçekli bunu yapmayı düşünüyorum. 30 metrekare bu alana bin 280 tane marul ekebiliyordum, ama ben bin 150 tane ektim. Şimdilerde hedefim ilk etapta 500 metrekare bir serada en az 5 bin, 8 bin marul üretebilmek\" dedi.