(Görüntülü) Hidayet Türkoğlu, Banvit'i örnek gösterdi

Türkoğlu: \" Bu organizasyonlar birçok oyuncuya ve antrenörümüze imkân tanıyor\"





Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )





Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde Banvit Basketbol Kulüp Başkanı Özkan Kılıç\'ın oğlu Öncü ve Nurlana\'nın nikâh törenine şahit olarak katılan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolu hakkında açıklamalar yaparak altyapıya önem veren Banvit\'i örnek olarak gösterdi.



Banvit gibi altyapıya önem veren takımların sayısının artmasının basketbolu daha da yukarılara çıkaracağına işaret eden Türkoğlu, \"Banvit gibi bir yapılaşmanın 3 tane daha olması Türk basketbolunun çok önemli yerlere gelmesini sağlayabilir. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız her organizasyonda bunun devam etmesi gerektiği söylüyoruz. Bu tip organizasyonlar birçok oyuncuya ve antrenörümüze birçok imkân tanıyor. Diğer kulüplerle yaptığımız görüşmelerde her zaman Banvit örneğini gösteriyoruz. Böyle güzel örnekler yaratabilirsek sanırım basketbol açısından daha iyi bir ivme kazanacağımıza inanıyorum. Şu anda da biliyorsunuz takımın başında alt yapı hocası Ahmet hoca var. Biliyorsunuz A takımın başına geçti inşallah başarılı olacaktır. Bandırma halkına da uzun yıllardır basketbola sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah bir de daha üst bir salon kazandırırsak daha üst seviyelere gelecektir.\" dedi.



Basketbolun her mahallede oynanan bir spor olmasını istediklerini aktaran Türkoğlu, \"Basketbolun her mahallede oynanmasını istiyor ve bunun içinde girişimlerde bulunan bir federasyonuz. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje yaptık. Bütün okullarımızın bahçesine bir basketbol potası diye. İnanıyorum ki bu ilgi alakanın sonunda basketbol daha üst seviyelere çıkacak.\" diye konuştu.



Genç çiftin bir diğer nikah şahidi ise Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan oldu.