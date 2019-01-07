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(Görüntülü) Heyelan yolu kapatınca hasta, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı

07 Ocak 2019 18:35

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı. Sincik\'in Karaköse Köyünde yaşayan ve rahatsızlanan KOAH hastası Abuzer Başıbüyük\'ün hastaneye götürülmesi için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen sağlık görevlileri, heyelan nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine havalanarak köye ulaşan ekipler, Başıbüyük\'ü ambulans helikopter ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ulaştırarak tedavisine başlanılmasını sağladı.

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