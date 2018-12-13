(Görüntülü) Heyelan nedeniyle kapanan Şırnak- Hakkari yolu ulaşıma açıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK merkez ve ilçelerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu kapanan Şırnak- Hakkari yolu, bu sabah çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.



Şırnak- Hakkari yolu, Ortasu köyü yakınlarında dün gece aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. İki tarafında da uzun araç kuyrukları oluşan yolun açılması için Şırnak İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Gülyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Şırnak- Hakkari yolu, dün geceden beri sürdürülen çalışmaların ardından bu sabah ulaşıma açıldı. Yolun hasar gören kısımlarının onarımına başlandı.

