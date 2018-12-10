(Görüntülü) HES barajındaki balık ölümleriyle ilgili firmaya para cezası

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında yıllık bakımlar nedeniyle meydana gelen balık ölümleriyle ilgili firmaya 50 bin 614 liralık para cezası kesildi. Aynı firmaya daha önce de aynı nedenle 24 bin 307 lira cezası kesilmişti. Devrek Irmağı üzerinde bulunan Reis Enerji\'ye ait Çayaltı Hidroelektrik Santrali\'nde bulunan barajda ekim ayında gerçekleştirilen yıllık bakım sırasında balık ölümlerinin meydana geldiği iddia edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ihbar üzerine HES barajında inceleme yapıldı. Çayın akışını bozduğu için meydana geldiği ileri sürülen balık ölümleriyle ilgili çalışmayı tamamlayan iki kurumdan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nce 48 bin 614 lira, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tarafından ise 2 bin lira olmak üzere firmaya toplam 50 bin 614 liralık para cezası kesildi. Firma yetkilileri, bakım ve onarım çalışmalarında balık ölümlerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı. Çayaltı Hidroelektrik Santrali\'ne, suda oksijensiz kaldığı tahmin edilen balıklarla ilgili ocak ayında da 24 bin 307 liralık para cezası kesilmişti. TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, HES barajında meydana gelen balık ölümleriyle ilgili daha ağır yaptırımlar gerektiğini söyledi. HES\'lerin çevreye duyarlı tesis olmadığı, doğaya zarar verdiği, özellikle bulunduğu yerlerde etraftaki sulamaya ihtiyacı olan tarım arazilerinin can suyunu kestiklerini kaydeden Aydan, \"Bunun da örneğini Devrek\'te gördük. Artık daha fazla HES firması kurulmamalı. İlgili firmaların tüm önlemleri acilen alması gerektiğini düşünüyoruz. Ceza uygulanmış ama bu bir sonuç değil. Önemli olan onların her zaman için tedbirleri alarak bir takım yasalar ve bilimle çalışmalar yapmaları gerekiyor. Toprağımıza ve suyumuza sahip çıkmalıyız\" dedi.