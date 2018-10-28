(Görüntülü) Hentbol Milli Takımı, İzlanda'ya mağlup oldu

Ercan ATA / ANKARA (DHA)
SALON: THF
HAKEMLER: Ivan Cacador, Eurico Nicolau
TÜRKİYE: Taner Günay 1 (Coşkun Göktepe), Alp Eren Pektaş, Onur Ersin 5, Doruk Pehlivan 3, Görkem Biçer 2, Baran Nalbantoğlu, Özgür Sarak 3, Mehmet Demirezen 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Enes Gümüşok, Can Çelebi 1, Çağlayan Öztürk 2, Yiğit Eröz, Yaşar Erdem Ateş 1
İZLANDA: Gustavsson 1, Palmarsson 6, Karason 3, Sigurmannsson 1, Gunnarsson 5, Gustafsson, Jonsson 8, Gislason, Kristjansson 1, Arnarsson 1, Elisson 5, Magnusson, Gudjonsson 1, Thrastarson 1, Ingason
İLK YARI: 13-16
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Jonsson, Arnarsson, Gustafsson, Gislason, Ingason (İzlanda), Can Çelebi, Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Görkem Biçer, Doruk Pehlivan, Alp Eren Pektaş (Türkiye)
Türkiye Hentbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri ikinci karşılaşmasında İzlanda\'ya 33-22 mağlup oldu.