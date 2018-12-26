(Görüntülü) Hemşirenin öldüğü kazada sanıklar birbirlerini suçladı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) HEMŞİRE Gizem Berfu Altunoğlu\'nun ölümü, bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına ilişkin tutuklu bulunan Merve Köstereli ile Tunç Öcal\'ın yargılanmasına başlandı. Merve Köstereli, olay sırasında Tunç Öcal ile tartıştıklarını, Tunç Öcal\'ın da aracın direksiyonuna müdahale ederek yoldan çıkmasına neden olduğunu söyledi. Tunç Öcal alkollü olduğu için onun aracı kullanmasına izin vermediğini, bu nedenle aracı kendisinin kullandığını söyleyen Köstereli, \"Yan tarafta tehlike yaratabileceği aklıma gelmedi\" dedi. Tunç Öcal da direksiyona doğru hamle yaptığını ancak direksiyona müdahale etmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, dosyada Merve Köstereli\'ye ait iki ayrı alkol raporu bulunduğunu, yarım saat arayla alınan raporlar arasında 50 promil fark olduğunu, yarım saat arayla 50 promilin tolere edilip edilmediğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınmasına karar verdi. HEMŞİRENİN ANNE VE BABASI DA DURUŞMADA HAZIR BULUNDU İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Merve Köstereli ile Tunç Öcal ve avukatları katıldı. Gizem Berfu Altunoğlu\'nun babası Fahri Altunoğlu ve annesi İlknur Altunoğlu da müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundular. \'DİREKSİYONA MÜDAHALE ETMEK İÇİN EL ATTIM ANCAK DOKUNMADIM\' Olay günü arkadaşlarının da bulunduğu araçla karşıdan geldiklerini söyleyen tutuklu sanık Tunç Öcal, aracı diğer sanık Merve Köstereli\'nin kullandığını söyledi. Bu sırada Merve Köstereli ile tartıştıklarını söyleyen Tunç Öcal, \"Merve ameliyatlı olan burnuma yumruk attı. Burnum kanadı. Kan durmadı, ambulans çağırdılar. Hastaneye gittik. Tekrar araca bindik. Benzinin bitmesinin verdiği kızgınlıkla Merve daha da sinirlendi. Bana saldırmaya başladı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yayaya çarpıp ölümüne neden oldu. Tartışma sırasında ben Merve Köstereli\'ye hiçbir şekilde müdahale etmedim. Benim direksiyona müdahale etmem söz konusu değildir. Ben direksiyona müdahale etmek için el attım ancak dokunmadım. Neden tutuklu olduğumu anlamış değilim. Ben alkol almıştım, Merve de alkol almıştı. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum\" dedi. \'YAN TARAFTA TEHLİKEY YARATABİLECEĞİ AKLIMA GELMEDİ\' Olaydan önce aracın benzini bittiği için Tunç Öcal ile tartıştıklarını söyleyen Merve Köstereli, \"Tunç ile araçtan indik tartıştık. O bana tokat attı, ben de ona tokat attım. Burnu estetik olduğu için kanadı. Benzin alıp yola devam ettik. Araçta tartıştık. Ben, \'bu iş bitti bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum\' dedim. Bunun üzerine Tunç birden direksiyona elini attı. Aracın direksiyonunu kırdı. Araç benim hakimiyetimden çıktı ve takla attı. Ben yapsam yaptığımı kabul ederdim. Tunç\'u araç kullanmaması için yan tarafta oturttum. Ancak yan tarafta da tehlike yaratabileceği aklıma gelmedi. Takla attıktan sonra ben dışarıya çıktım. Tunç ve araçta bulunan arkadaşlarımız Zeynep ve Berkan dışarıda yatar vaziyetteydi. Hastaneye gittiğimde Gezim Berfu Altunoğlu\'nun vefat ettiğini öğrendim. Ben üzgünüm, müştekilere başsağlığı diliyorum. Alkol almıştım ancak araç sürmeme engel bir alkolüm yoktu. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" dedi. Müştekiler Fahri Altunoğlu ve İlknur Altunoğlu sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler. MAHKEME ADLİ TIP\'A SORDU: 50 PROMİL ALKOL YARIM SAATE KANDAN ÇIKAR MI? Mahkeme, dosyada Merve Köstereli\'ye ait iki ayrı alkol raporu bulunduğunu, yarım saat arayla alınan raporlar arasında 50 promil fark olduğunu, yarım saat arayla 50 promilin tolere edilip edilmediğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınmasına karar verdi. Diğer eksiklerin giderilmesi için duruşma ertelendi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Merve Köstereli\'nin yönetiminde aracın Maltepe\'de 6 Ekim 2018 tarihinde takla atarak hemşire Gizem Berfu Altunoğlu\'na (21) çarparak ölümüne, araçta bulunan bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu anlatılıyor. Merve Köstereli\'nin Tunç Öcal\'dan ayrılmak istediği için aralarında tartışma çıktığı, tartışma sırasında Tunç Öcal\'ın Merve Köstereli\'nin kullanımındaki aracın direksiyonuna müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği savunulan iddianamede, Merve Köstereli\'nin de aracın direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı ancak olay anında alkollü olmasının da etkisi ile yaya olan Gizem Berfu Altunoğlu\'na çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi. Araçta bulunan Z.K.A.\'nın da yaralandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve Köstereli\'nin ilk ölçümde 0.90, 32 dakika sonra alınan ikinci ölçümde de 0.46 promil, Tunç Öcal\'ın da 0.70 promil alkollü olduğu belirtildi. İddianamede şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal\'ın, \"Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişini de yaralanmasına neden olmak\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.