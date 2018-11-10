(Görüntülü) Hem kendisine hem de kente katkı sağlıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLALI emekli öğretmen Nazif İyibilir (65), kentin simge yapılarının maketlerini yaparak hem ev ekonomisine hem kentin tanıtımına katkıda bulunuyor. Muğla\'da 9 yıl öğretmenlik ve 21 yıl müfettişlik yaptıktan sonra emekli olan, evli ve 2 çocuk babası Nazif İyibilir, babasına ait 10 metrekarelik ayakkabıcı dükkanını atölyeye çevirerek, maket yapmaya başladı. Muğla bacası, Kuzulu Kapı, Bodrum ve Datça yel değirmenleri gibi ilin simge yapıların maketini yapan İyibilir, aile ekonomisine ve kentin tanıtımına katkı sağlıyor. \'PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYORUM\' Tarihi Arasta Çarşısı\'nı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dükkanına uğradığını, maketleri görünce çok beğendiklerini belirten Nazif İyibilir, \"Dükkanımı ziyaret ettiklerinde ürünlerime hayran kalıyorlar. Fiyatları 5 ila 1000 lira arasında değişen maket evlerimi hediye olarak satın alıyorlar. Yurt dışında Muğla\'nın tanıtımını yapmış oluyorum. Malzeme olarak ahşap, gaz beton, mermer ve seramik kullanıyorum. Maket yaparken psikolojik olarak rahatlıyorum. Gençlere ve ev hanımlarına da tavsiye ediyorum. El becerisini artırır, insanı kötü alışkanlıklardan uzak tutar\" dedi.