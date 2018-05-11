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(Görüntülü) Helin Palandöken'in öldürülmesi davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi (1)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) LİSE öğrencisi Helin Palandöken’i öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Mustafa Yetgin'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

11 Mayıs 2018 20:41

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) LİSE öğrencisi Helin Palandöken’i öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Mustafa Yetgin\'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Pendik\'te lise öğrencisi Helin Palandöken\'i öldürüp iki arkadaşını da yaralamaktan yargılanan Mustafa Yetgin ile Yetgin\'i araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan\'ın davasına devam edildi. Savcı, Mustafa Yetgin için delillerin toplandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu ve Yetgin\'in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

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