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Politika

(Görüntülü) HDP'li Temelli: Bu halk barıştan vazgeçmedi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu halk çözüm için, barış için her türlü zulme katlandı ama asla barıştan ve çözümden vazgeçmedi" dedi

05 Haziran 2018 18:49

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, \"Bu halk çözüm için, barış için her türlü zulme katlandı ama asla barıştan ve çözümden vazgeçmedi\" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Hocaömer Mahallesi\'ndeki büro açılışı nedeniyle toplanan kalabalığa Şanlıurfa milletvekili adaylarıyla birlikte otobüs üzerinden hitap eden Temelli, \"24 Haziran\'da bu iktidardan kurtulacağız. Bu ülkeye, bu onurlu halka, bu topluma çok zulüm ettiniz. Bu halk çözüm için, barış için her türlü zulme katlandı ama asla barıştan ve çözümden vazgeçmedi\" dedi. Temelli, \"Ne zaman bir operasyona kalksalar ağızlarında \'Suriye\'nin toprak bütünlüğü Irak\'ın toprak bütünlüğü\' gibi laflar var. Evet bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü korumanın yolu barıştır, savaş değil. Bu güzel ülkemize barışın gelmesi için bu iktidardan kurtulmamız gerekiyor\" diye konuştu.

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