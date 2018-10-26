(Görüntülü) HDP'Lİ AYDEMİR ADAYLARIMIZI KANDİL BELİRLEMİYOR

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili, HDP\'nin adaylarının Kandil\'in belirlediği şeklindeki tartışmalara tepki göstererek, Biz adaylarımızı halkımızla, kurullarımızla belirliyoruz. Hiç bir dönem Kandil\'in veya söylenen farklı yöntemlerle adaylarımız belirlenmedi. Nasıl 24 Haziran\'da demokratik yöntemlerle adaylarımızı belirlediysek, bundan sonra da bu yöntemle belirleyeceğiz dedi.HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Saliha Aydemir, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ ve Musa Farisoğulları, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. HDP\'li vekiller toplantıda, ülke gündemi, yerel seçimler, kayyum atamaları, siyasi gelişmeleri değerlendirerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. KAYYUMUN, ERTESİ GÜN ATANACAĞINI BİLSEK DE SEÇİME GİRECEĞİZ Yerel seçim ve kayyum atamaları hakkında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir, 31 Mart 2019\'da yapılacak seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, aday tartışmalarına değendi. HDP\'nin adaylarının Kandil tarafından belirlendiği söylemlerine tepki gösteren Aydemir, demokratik bir yöntemle adayları belirlediklerini ifade ederek, AK Parti-MHP ittifakı, yerel seçimlerde HDP\'yi işaret ederek, sandıklarda HDP çıkarsa, kayyum atayacaklarını ifade ettiler. Eğer kayyum atanacaksa, biz nasıl bir yol belirleyeceğimizi gündemimize geliyor. Kürtlerin yerel yönetimler seçimlere nasıl baktığını görmek gerek. Biz, şimdiye kadar nasıl seçimlere girdiysek, 2019 seçimlerinde de HDP olarak seçime gireceğiz. Kayyumun, ertesi gün atanacağını bilsek de, biz bu seçime kendi irademizle, halkımızla, halkımızın vereceği cevabı almak için seçime gireceğiz. AK Parti-MHP ittifakının oluşturmak istediği algı, bunun üzerinde insanların sandığa gitmesini engellemektir. Bunun üzerinde, HDP\'nin var olan doğru çizgisini körüklemektir. Kayyum siyasetinden önce AK Parti\'nin oy oranı buralarda düşüktü. Seçimle meşruyetini kazanmak istiyor. Biz de, seçimlerle bu meşruyeti AK Parti\'ye vermeyeceğiz. Halk ile yaptığımız toplantılarda, yerel seçimlere hazırlıklarımızı 24 Haziran seçimlerinin ardından başlattık. AK Parti\'nin oluşturmak istediği algı, bu mücadeleyi körüklemek üzeredir. Ama biz, nasıl 24 Haziran\'da veya öncesinde adaylarımızı, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, kurullarımızla adaylarımızı seçip, seçime girdiysek bu dönemde de aynı şekilde seçime gireceğiz. AK Parti\'nin bu seçimi kazanmayacağını buradan söylemek istiyorum. Biz adaylarımızı halkımızla, kurullarımızla belirliyoruz. Hiç bir dönem Kandil\'in veya söylenen farklı yöntemlerle adaylarımız belirlenmedi. Nasıl 24 Haziran\'da demokratik yöntemlerle adaylarımızı belirlediysek, bundan sonra da bu yöntemle belirleyeceğiz. Biz seçimlere halkımızın iradesiyle gireceğiz. Kayyumların atanıp, atanmamasına bakmadan, yerelde bir kişi bile kalsak bu çalışmaları yaparak, demokratik bir şekilde seçimlere gireceğiz dedi. HDP\'li diğer milletvekilleri de farklı konulara değinerek, yaptıkları konuşmalarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüntü Dökümü ------------------------ -Toplantıya katılanlar -Toplantıdan görüntü -Aydemir\'in konuşması -Genel ve detay görüntü Haber-Kamera Ahmet ÜNDİYARBAKIR, (DHA)