(Görüntülü) HDP MİLLETVEKİLLERİNDEN OPERASYON VE ÖCALAN AÇIKLAMASI

Haber-KameraCanan ALTINTAŞ-Serdar SUNARDİYARBAKIR,(DHA)HDP\'nin bölge milletvekilleri, bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda partilinin gözaltına alındığı operasyon ile PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Suriye\'den çıkarılmasının yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında HDP\'li vekiller ve polis müdürleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesindeki bir plaza önünde HDP\'nin Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan başkanlığındaki toplanan bölgedeki 28 miletvekili, hem bugün gerçekleşen ve çok sayıda partilinin gözaltına alındığı operasyon, hemde terör örgütü ele başı Öcalan\'ın Suriye\'den çıkarılmasının yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı caddeye gelen vekillerden Selçuk Mızraklı ile polis müdürü arasında müzakere yapıldı. Polis müdürü Mızraklı\'ya, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini, yüz metre ileride bulunan ilçe binası önünde yapabileceklerini bildirerek, kalabalığın dağılmasını istedi. HDP\'li Mızraklı ise polis müdürüne, Çok sayıda gözaltı var, onlarla ilgili bir açıklama yapmak istiyoruz. İzin verilmemeyle ilgili yazılı belge istiyorum. Hukuk sözlü olarak kaydedilmez, hukukun belgeleri vardı. O belgeler çerçevesinde, çünkü öbür türlü hukuksuzluk olur. Bu da devlete yakışmaz. Bir şehirde eğer çok sayıda insan gözaltına alınıyorsa, ortada gerekçeleri net olarak ortaya çıkmamışsa, parti yöneticimize dönük bir şey yapılmışsa. Demokratik bir ülkede bizde kalkar bu konudaki protestomuzu, duyurumuzu yaparız. Biz hukuk nizamı dahilinde hakkımızı kullanıyoruz, bu çerçevede de basın açıklamamızı yapacağız\' dedi. Daha sonra polis müdürü, HDP miletvekili Selçuk Mızraklı\'ya, Anayasa\'nın ilgili maddelerini hatırlatarak, Siz milletvekilisiniz, milletvekilleri kanunları bilen insanlardır. Kamu güvenliği açısından istediğiniz yerde açıklama yapma söz konusu değildir dedi. TRAFİK ENGELLEME DİYALOĞU Polis müdürü ile bu kez HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki arasında İçişleri Bakanlığı genelgeleri konusunda görüşmeler yapıldı. Yaklaşık 15 dakika süren müzakerede Polis müdürü, Milletvekili Tiryaki\'ye İçişleri Bakanlığının basın açıklamaları konusunda yayınlanan eski ve yeni genelgeleri sıralayarak eski genelgelerin yeni genelgeyle birlikte hükümsüz olduğunu söyleyerek basın açıklamasına müsaade edilmeyeceğini tekrarladı. Milletvekili Tiryaki\'nin Biz bir basın açıklaması yapacağız. Yürüyüş yapmıyoruz, gösteri yapmıyoruz, yolu trafiğe kapatmıyoruz dedi. Polis müdürü bunun üzerine, Şu an esnafın alışverişini engelliyorsunuz, yaya trafiğini engelliyorsunuz. Şu an kaldırımı işgal etmiş durumdasınız. 201264 nolu genelge der ki, \'yaya ve araç trafiği engellenmeyecek. Şu anda siz kaldırımda engellemiş vaziyettesiniz dedi. Daha sonra yapılan müzakereler sonrası milletvekillerinin de bulunduğu kalabalık adına HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtalan basın açıklaması yaptı. Kurtalan, Öcalan\'ın Suriye\'den sınır dışı edilmesi ve sabah gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarını kınadıklarını söyledi.