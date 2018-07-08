(Görüntülü) 'Hayvanlara işkencenin temeli eğitimsizlik'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, hayvanlara yapılan işkencelerin temelinde eğitimsizliğin yattığını söyledi. Sürmeli, \"Hayvana yapılan eziyetlerin küçük yaşta hayvanlardan uzak yetişen nesillere ve eğitim yetersizliğine bağlıyorum. İstediğiniz kadar yasa çıkartın, isterseniz idam yasası çıkartın, eğer küçük yaşta bu eğitimi almadıysa, mutlaka bir suç işleyecektir\" dedi.



22 dernek başkanlığını yürüten Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, son zamanlarda hayvanlara yönelik yapılan saldırıların temelinde eğitimsizliğin yattığını söyledi. Sürmeli, \"Ben bunu tamamen küçük yaşta bu hayvanlardan uzak yetişen bir nesle ve eğitim yetersizliğine bağlıyorum. İstediğiniz kadar çok büyük yasa çıkartın, idam yasası bile çıkartsanız eğer küçük yaşta bu eğitimi almadıysa mutlaka ve mutlaka bu suçu işleyecektir. Cinayet işleyenlerin, çocuklara tecavüz edenlerin hepsinin kökeninde ilk olarak hayvanda denedikleri söyleniyor. Karıncayı ayağıyla eziyor, kelebeği avucunda eziyor, kurbağayı ayağıyla eziyor, kaplumbağayı ters çeviriyor, sonra büyük hayvanlara doğru gidiyor. Alıyor eline tabancayı, havyana ateş ediyor. Küçük yaşta bütün ailelerinin hepsinin evlerinde mutlaka bir hayvanın sorumluluğunu çocuklarına vermeleri gerekiyor. Anne, kedi gördü mü ‘dokunma mikrop bulaşır’, ‘köpeğe yaklaşma, ısırabilir’ dediği sürece, özellikle okullarda öğretmenler, camilerde imamlarımız bu merhamet ve sevgi duygusunu insanlara vermedikçe bu cinayetlerin ve kötülüklerin ardı arkası kesilmez. İdam da çıkartsanız önce eğitim. Bu eğitim de anne ve babalardan başlamalıdır\" dedi.



Hayvanlarla ilgili yasanın bir an önce çıkartılması gerektiğini de ifade eden Sürmeli, \"Gönül isterdi ki milletvekillerimiz tatile girmeden önce bu yasayı çıkartsalardı. Tüm Türkiye ağlıyor. Bu yasa bir an önce çıksaydı, çok iyi olacaktı\" diye konuştu.