(Görüntülü) Hayvanlar için sigorta ve nöbetçi veteriner önerisi

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) ADAPAZARI\'nda hayata kedileriyle sıkı sıkıya tutunan Orhan Aygün ve ailesi, yüksekten düşmesi sonucu yaralanan kedilerini ameliyat ettirdiklerinde ücretlerin yüksek olduğunu görünce, Bu paraları durumu olmayanlar veremez diyerek yetkililere \'Hayvan sigortası ve nöbetçi veteriner\' önerisinde bulundu. Adapazarı şehir merkezinde yaşayan inşaatçı Orhan Aygün (48) ve ailesi evlerinde 10\'un üzerinde kediye bakıyor. Aygün ailesi 1 hafta önce bir kedilerinin yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Bacağı kırılan ve diyaframı patlayan kedi, sabaha kadar süren veteriner arayışı sonrası ameliyat edilerek kurtarıldı. Veteriner klinliğinde tedavi edilen kedi, tam olarak iyileştiğinde yeniden aileye teslim edilecek. Ameliyat için 3 bin 500 lira ücret ödeyen Orhan Aygün, durumu olmayan vatandaşların bu ücretleri ödeyemeyeceğine dikkat çekerek hükümete \'Hayvan sigortası\' ve \'nöbetçi veteriner\' uygulaması önerisinde bulundu. Bu projeler hayata geçirilirse sokakta ölüme terk edilen tüm hayvanların yaşayabileceğini ifade eden Orhan Aygün, Kedimizi çok seviyoruz, 1 yıldır bizimle beraber. Devamlı dışarıya çıkar, gezen tozan bir hayvan. Akşam evden çıktı, biz onu geriye dönecektir diye bekledik ama dönmedi. Pencereden düşmüş. Aldık zoraki bir veteriner arkadaş bulduk hatırla, o da o anda sadece iğne vurabildi. Sabah veterinerimize götürdüğümüzde, kedinin bacağının kırık olduğunu ve diyaframının patlak olduğunu söyledi. Biz de gerekenin yapılmasını rica ettik ameliyatı yapıldı. Kedimiz şu anda yürüyebiliyor, nefes alabiliyor. Hayvanların yalnız olduğunu anladık, sahip çıkılmadığında ölüme terk edildiklerini anladım. dedi. Hayvanlar için de sigorta sisteminin oluşturulmasını ve nöbetçi veteriner bulunmasını öneren Orhan Aygün, şöyle konuştu Bunlar için de bizim üzerimizde olan sigorta sistemi gibi bir sigorta sisteminin olmasını düşündüm, bunun için de bir fon ayrılması gerekli, büyüklerimizin yeni çıkardıkları hayvan kanunları kapsamında bir sigortalaştırma, belediyelerin teşvikleriyle bunların geliştirilmesi, gece nöbetçi veterinerler bırakılması gerekiyor. Her sabah kalktığımızda yollarda bir çok hayvanın araba çarpması dolayısıyla öldüğünü görüyoruz. İnsanlar ben bunu nereye götüreyim mantığıyla bırakıyor. Bunun sonucunda da bir sürü canlının hayatı kurtulmuş olacak. Bizim ekonomik durumumuz iyi, rakam da yüksek iyi para verdik. Bunu sokakta biri duysa kaçar gider oradan hemen. Neler olur insanlar sokakta gördükleri aciz bir hayvanı alır götürür bakımını yaptırır, bu hayvan iyileşir yine doğaya salınır, insanın içine mutluluk ferahlık gelir. 50 kuruş, 1 lira fatura başına, işçilerimizin fonları kesiliyor, sigortalarından kesiliyor. Bugün 80 milyonluk bir ülkede 1 lira verildiği zaman bu hayvanların yüzde 80\'i kurtulur.