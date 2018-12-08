(Görüntülü) Hayvanlar için 13 bin kilometre pedal çevirdiler

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) Hayvan haklarına dikkat çekmek için 4 ay önce \'Lufo\' isimli köpekleri ile Fransa\'dan yola çıkıp Kırgızistan\'a kadar pedal çevirdikten sonra dönüş yoluna koyulan Symuti Adabar (25) ve Juli Mamy (23), seyahatlerinin 13 bininci kilometresinde Mersin\'in Anamur ilçesinden geçti. Hayvanseverler evlerine ulaştıklarında toplam 17 bin kilometreyi geride bırakmış olacak. Fransa\'nın başkenti Paris\'te yaşayan Symuti Adabar ve Juli Mamy, hayvanlara yönelik şiddet olaylarını protesto edip onların da yaşama haklarının bulunduğuna dikkat çekmek için ses getirecek bir projeye imza atmak istedi. Bisiklet tutkunu olan ikili, yapacakları uzun soluklu bir bisiklet turunun hedeflerine ulaşmalarında etkili olacağını düşünüp yola çıkmak için hazırlıklara başladı. Rotayı Kırgızistan\'a çeviren Adabar ve Mamy, \'Lufo\' isimli köpekleri ile birlikte Ağustos ayının son günlerinde 17 bin kilometre sürecek yolculuğun startını verdi. Türkiye üzerinden Kırgızistan\'a ulaşıp gittikleri yerlerdeki insanlara hayvan sevgisini aşılamaya çalışan ikili, dönüş güzergahında ise Mersin\'in Anamur ilçesini tercih etti. Seyahatlerinin 13 bininci kilometresinde Anamur\'dan geçen, ilçe sakinleri tarafından da oldukça sevilen Adabar ve Mamy, farkındalık yaratmak için verdikleri çabanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Adabar ve Mamy\'nin evlerine dönebilmesi için Lufo ile birlikte 4 bin kilometre daha pedal çevirmeleri gerekiyor. Hayvanseverler yaşadıkları şehre ulaştıklarında tam 17 bin kilometre kat etmiş olacak.