(Görüntülü) Hayvan taşıyan kamyon, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTÜHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da küçükbaş hayvan taşıyan kamyon minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan Ünal kaldırıldığı hastanede öldü, 2 kişi ise yaralandı, 70 kadar hayvan da telef oldu. Kaza öğle saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolunun 8\'inci kilometresindeki 2\'nci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Eskişehir istikametine gitmekte olan Adnan Dağcı yönetimindeki 03 HS 703 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan kamyon, Hasan Ünal\'ın kullandığı 43 SD 603 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada savrulan kamyon ve minibüs, trafik yön levhasının direğine çarparak durdu. Minibüsteki kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın araçtan dışarı fırlayarak yaralandı. Minibüs sürücücü Hasan Ünal ile kamyon şoförünün yanında oturan Adnan Bayture araçlarda sıkıştı. Hasan Ünal ve Adnan Bayture\'yi olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı kadın ile Hasan Ünal ve Adnan Bayture ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Hasan Ünal doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada kamyon kasasında bulunan 150 koyundan 70\'i telef oldu, yara almadan kurtulan kamyon şoförü Adnan Dağcı polis ekiplerince gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.