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(Görüntülü) Haylaz karga Pierre Loti'nin maskotu oldu

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) TARİHİ Pierre Loti Tepesi'nde masalara dadanan karga maskot haline geldi

01 Kasım 2018 16:33

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) TARİHİ Pierre Loti Tepesi\'nde masalara dadanan karga maskot haline geldi. Eyüp\'te bulunan tarihi Pierre Loti Tepesi\'ndeki restoranda kahve keyfi yapan iki arkadaşın davetsiz bir misafiri vardı. Beklenmedik bir şekilde masaya konan karga önce masada küçük bir keşif yaptı. Masadaki hemen hemen her şeyi gagalayan ve karıştıran karga keyifli anlara sahne oldu. Masada bulunanlar arasında karganın dikkatini en çok 20 TL\'lik banknotlar çekti. Masadakiler parayı kargaya kaptırmamak için bir süre uğraştı. Karga masadaki ıslak mendili alıp uzaklaştı ancak bir süre sonra gelerek tekrar parayı almaya çalıştı. İnsanlardan korkmayan karganın bir süredir burada masalara konduğu öğrenildi.

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