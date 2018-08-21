(Görüntülü) Hayırseverden 'İyi bayramlar' notuyla askıda kıyafet

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin kullanması için okul bahçesinin korkuluklarına, \'İyi bayramlar\' notuyla 20 kadın kıyafeti astı. Hayırseverin davranışı, çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. Kent merkezindeki Yalova Anadolu Lisesi\'nin bahçesinin önüne gelen bir hayırsever, sabah saatlerinde temizlenmiş ve ütülenmiş yaklaşık 20 kadın kıyafetini askılarıyla birlikte parmaklıklara astı. Hayırsever, kıyafetlerin her birinin üzerine de \'İyi bayramlar\' yazılı not bıraktı. Hayırseverin örnek davranışını, çevredeki vatandaşlar da takdirle karşıladı. Duvardaki demir parmaklıklara asılı kıyafetleri görünce çok şaşırdığın belirten Seher Büyükdeniz, \"Çok güzel bir uygulama. Günümüzde olması gereken bir şey bu. Dediğimiz gibi; yeni değil, temiz giyinmek, dürüst olmak, sağlıklı olmak önemli, devletimize ve milletimize yararlı insanlar yetiştirmek. Ne mutlu bizlere. Biz de bu mahalledeyiz. Böyle örnek bir davranışı görmek bizleri de mutlu etti. Gurur duydum. Yapandan Allah razı olsun. Ne mutlu böyle bir vatandaşımız var Türkiye\'mizde. Hepimizin bir yumak olmamız lazım bundan sonra\" dedi. Yoldan geçerken kıyafetleri gören Murat Çağahan da \"Günümüz dünyasında böyle güzel bir şeye denk gelmek çok hoş. Bu yüce bir gönüllülük aslında. Yıkamış, temizlemiş; insanların ihtiyacını düşünerek. Bunları buraya asmış kendisi. Allah ondan bin kere razı olsun. Eğer kimse bunu yapan, toplumumuza örnek olması gerekiyor. Yalova\'da böyle bir şey görmek, inşallah Türkiye genelinde yaşanır, çünkü önemli olan bayramda yeni değil, temiz giymektir, çocukları giydirmektir. Gerçekten kendisini kutlarım. Hele ki bu sokakta böyle bir şey yapması bizleri de çok gururlandırdı\" diye konuştu.