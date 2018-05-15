(Görüntülü) Hayırsever rahibeye, Kapadokya'da görkemli karşılama

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- İNGİLTERE’de yaşayan Nijeryalı rahibe Esther Abimbola Ajayi, kendi adını taşıyan vakıf çalışmaları çerçevesinde Türkiye’ye geldi. Uçakla Nevşehir’deki Kapadokya Havaalanı’na inen Ajayi ailesi çiçeklerle karşılandı, rahibe için bilboardlar hazırlandı, kurban kesilerek halk oyunları ekibi gösteri sundu ve kına gecesi düzenlendi. Nijerya’nın Lagos kentinde doğan ve hayatını İngiltere’de sürdüren Ajayi, başarılı bir iş kadını olarak da tanınırken, kendi adını taşıyan Esther Ajayi Vakfı’nın kurdu ve hayır işlerine yöneldi. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok topluluğa sağladığı yardımlarla tanınan vakıf, sağlıklı yaşamın da önemli savunucularından oldu. Vakıf Başkanı Ajayi, bazı dernek ve vakıflara yardımda bulunmak ve Türkiye’deki Suriyeli mültecileri ziyaret etmek amacıyla, Londra’da yaşamını sürdüren Nevşehirli iş adamı Aydın Adem Yıldırım’ın daveti üzerine Nevşehir’e geldi. Havaalanında çiçeklerle karşılanan Ajayi, Türkiye’ye ilk defa geldiğini belirterek, ‘’Türkiye’de bazı vakıf ve derneklere yardımda bulunmak istiyoruz. Ayrıca, Kahramanmaraş’ta Suriyeli mülteciler için yapılan kampı ziyaret edeceğiz’’ dedi. Ajayi, havaalanından Avanos’a gelirken yol üzerindeki bilboardlarda kendisi için hazırlanan afişler önünde de objektiflere poz verdi. RAHİBEDEN, ŞEHİT MEZARINA ZİYARET Esther Ajayi Vakıf Başkanı Esther Abimbola Ajayi, Avanos’a bağlı Yeşilöz Mahallesi\'ndeki mezarlığı da ziyaret ederek, 2015 yılında Tunceli ‘nin Nazımiye ilçesindeki Kaymakamlık lojmanlarına teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan özel harekat polisi Ali Rıza Güneş’in kabrini de ziyaret etti. Türkiye’ye geldiğinde aslında Anıtkabir’i ziyaret etmeyi çok istediğini ancak programda Ankara olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremediğini söyleyen Ajayi, Anıtkabir yerine, Yeşilöz’deki şehit kabrini ziyaret ettiğini belirterek, ülkesini savunurken hayatını kaybeden tüm şehitler için dua ettiğini belirtti. Şehit kabri ziyaretinden sonra konaklayacağı Ürgüp’teki otele geçen rahibe Esther Ajayi, burada davul ve zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Türkiye ziyareti nedeniyle kurban kesilen Ajayi, bir süre halk oyunları ekibinin gösterisini izledi ve ekibe katılarak halay çekti. Bu arada halk oyunları ekibi Ajayi’ye Türk bayrağı hediye etti. Misafir rahibe ve beraberindekiler için ‘kına gecesi’ de düzenlendi ve Ajayi’nin ellerine kına yakıldı. Ajayi, kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ve Türk misafirperverliğine hayran kaldığını da sözlerine ekledi.