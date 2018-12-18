(Görüntülü) 'Hayata Gülümse projesi' sona erdi

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) Mersin İl Sağlık Müdürlüğü\'nce, madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve dezavantajlı grupların istihdama kazandırılmasını amaçlayan \'Hayata Gülümse Projesi\' düzenlenen törenle son buldu. Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde desteklenen projede alkol ve madde bağımlılığı tedavisi görmüş 61 yetişkin rehabilitasyon merkezinden hizmet aldı. Müzik, ahşap ve seramik boyama, takı tasarımı ve resim kurslarının verildiği merkezde, bilgisayar işletmenliği, klima montaj ve aşçılık gibi meslek edindirme kurslarını tamamlayan 41 kişi de sertifika almaya hak kazandı. Projenin Kongre ve Sergi Sarayı\'ndaki kapanış törenine Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı ile proje kapsamında ulaşılan vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında rehabilite edilen bağımlıların yeniden hayata bağlandığını vurgulayan Vali Su, Bu kardeşlerimiz kendine yeni bir hayat kuruyor. Hayat felsefesi, yaşam felsefesi değişiyor. Bu anlamda çok önemli bir projeydi. İlimiz genelinde de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu onların ayaklarından bir tanesi dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı ise bağımlılıkla mücadelenin birçok ülkenin sorunu olduğunu belirterek, Bizim ülkemizde de devletimiz tarafından politikalar geliştirilmiş, önemli çalışmalar yapılan, hiçbir harcamadan kaçınılmayan konulardan birisidir diye konuştu. Proje dahilinde uyuşturucudan kurtulma imkanı bulanların da duygularını ifade ettiği tören, Vali Su\'nun; İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve projenin diğer paydaşlarına teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi.