(Görüntülü) “Hayata Dair Sohbetler” konferansının konuğu Sunay Akın oldu

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda (İSG) İnsan Kaynakları tarafından “Hayata Dair Sohbetler” konferansı düzenlendi. Konferansın konuğu şair ve yazar Sunay Akın olunca, çalışanlar, sanatçının anlattığı hikayelerle keyifli anlar yaşadı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda İnsan Kaynakları tarafından her ay gerçekleştirilen \"Hayata Dair Sohbetler\" konferansının konuğu Oyuncak Müzesi\'nin kurucusu, şair ve yazar Sunay Akın oldu. Konferansı dinleyen havalimanı çalışanları Sunay Akın’ın hikâyeleriyle keyifli anlar yaşadılar. Konferans sonunda İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, Sunay Akın’a katılımlarından dolayı plaket takdim etti. Konferans boyunca ayaklarının yere bastığını ama kendini gökyüzünde hissettiğini belirten Sunay Akın, “Sabiha Gökçen Havalimanı benim kullandığım pek çok yolculuk yaptığım çok değerli ve ülkemizin en güzel havalimanlarından bir tanesidir. Yüzlerce binlerce kişinin emeği var. Bugün onlarla buluştum. Hep onlar beni yolculuğa çıkarıyordu. Bugün de ben onları yolculuğa çıkardım. Bu kez onları edebiyatın derinliğinde bir yolculuğa çıkardım. Çok mutluydum çünkü binlerce insanı sevdiklerine kavuşturan havacılığımıza emek veren o güzel insanlarla birlikte olmak apayrı bir duyguydu. Ayaklarım yere basıyordu ama kendimi yine gökyüzünde hissettim“ dedi. “ÇALIŞANLARIMIZA SÜRPRİMİZ DEVAM EDECEK” İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan konferans sonunda yaptığı açıklamada,“Bir sohbette daha birlikte olduk. Bu sohbetlere başlarken amacımız çalışanlarımızı çalışma ortamından uzaklaştırmaktı. Bunun en iyi ustalarından bir tanesi de Sunay Akın’dı. Gerçekten kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zihin açıcı bir sunum oldu. Katılan herkeste gayet memnun oldu. Bu konsepte bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Kurumsal İletişim Departmanı ile birlikte çalışmalarımı sürekli daha iyi nasıl yapabiliriz diye toplanıyoruz. Önümüzde ki günlerde daha büyük sürprizler var. Ama bunu yavaş yavaş artırarak devam edeceğiz. Çalışanlardan da çok olumlu tepkiler var. Devamını istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar artırarak devam ettireceğiz.” dedi.