(Görüntülü) 'Hayat tamircisi' bu kez felçli kuzuya yürüteç yaptı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde \"hayat tamircisi\" olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle 300 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı\'nca \"Uluslararası İyilik Ödülü\" verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle iki ayağı olmayan kuzunun yürümesini sağladı. Derik\'in Boyaklı köyünde kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 300 hayvanın yürümesini sağlayan ve Türkiye Diyanet Vakfı\'nca verilen \"Uluslararası İyilik\" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden alan Hasan Kızıl (23), bu kez de arka iki ayağı sakat olarak doğan kuzuya protez yaptı. Aynı köyde yaşadığı Rüzgar Sakin\'in kendisini arayarak, yeni doğan kuzunun arka ayaklarının felçli olduğunu aktaran Kızıl, \"Boyaklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüzgar Sakin adlı vatandaş beni arıyarak yeni doğum yapan kuzunun arka ayaklarının felç olduğunu söyledi. Kuzusunu kesmek istemediğini, ona nasıl yardımcı olacağımı sordu. Ben de köye giderek kuzunun ölçüsünü aldım. Ölçü aldığım zaman bütün kuzular annesine koşarken felç olan kuzu tek başına orda duruyordu. Hemen gidip yürüteç yaptım. Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Türkiye\'de ne kadar engeli canlı varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şuan için gece-gündüz çalışıyorum, bütün engelli hayvanları yürütebilmek adına bazen sabaha kadar çalışıyorum\" dedi. Görüntü Dökümü