(Görüntülü) Havza'da 4 kişilik mahallede muhtarlık yarışı

Hüseyin KALAY/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi’nde yazları yaklaşık 30, kışları ise sadece 4 kişilik nüfus yaşıyor. Mahallede 3 dönemdir muhtarlık yapan Mahmut Demiral (85), yerel seçimlerde aday olmayacağını duyurunca 23 haneli mahallede 4 kişi muhtar adaylığı için çalışma başlattı. Samsun’un Havza ilçesinde bulunan Kıroğlu Mahallesi’nde yaz mevsiminde 25-30 kişi kış mevsiminde ise sadece 4 kişi yaşıyor. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede kışın sadece iki hane açık kalıyor. Bir hanede mahallenin muhtarı Mahmut Demiral eşi ile birlikte, diğer hanede ise bir anne ve oğlu yaşıyor. Kışı il dışında yazı ise mahallerinde geçiren vatandaşlar 31 Mart seçimleri için hazırlık yapıyor. Mahallede 3 dönemdir muhtarlık yapan Mahmut Demiral, seçimlerde aday olmayacağını duyurunca 23 haneli mahallede 4 kişi muhtar adaylığı için çalışma başlattı. 3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Mahmut Demiral, bu seçimlerde aday olmadığını belirterek, \"Ama mahallemiz için şuan il dışında olan 3-4 kişinin muhtar adayı olduğunu duydum. Oy kullanmak için mahallemizin sakinleri Mart ayında gelecekler sandığa gidecekler. Her yaz il dışında olanlar mahallemize gelir. Ama kışın sadece iki hanede kalan var. 4 kişiden başka kimse kışın burada kalmıyor. Ama biz de burada sürekli birbirimize gidip geliyoruz. Halini hatırını soruyoruz. Bir ihtiyaç olursa gidermeye çalışıyoruz\" dedi. Eşi Fehmiye Demiral ise, \"Kışın burada 4 kişi yaşıyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz iyi. Sürekli birbirimize gidip geliriz. Yazın ise burası epey kalabalık olur. Her evde 3-4 kişi kalır. Misafir gelen de çok olur. Kışın burada kaldığımız zaman telefonla arayanlar yetiyor. Hiç kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Sürekli il dışından gelen ziyaret eden misafirlerimiz oluyor. Biz bu mahalleye emekli olduğumuz zaman eşimle yerleşmiştik o zamandan bu yana burası böyledir\" diye konuştu.