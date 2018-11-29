T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Havalimanında yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN Ferit Melen Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından, yangın tatbikatı yapıldı

29 Kasım 2018 21:38

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN Ferit Melen Havalimanı\'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından, yangın tatbikatı yapıldı. Uçak pistinde meydana gelen yangın, ekipler tarafından söndürülürken, havalimanındaki iki otobüste kurtarmayı bekleyen yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. DHMİ, Van Ferit Melen Havalimanı\'ndaki uçak pistinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat nedeniyle DHMİ itfaiye ve ambulans ekipleri alanda hazır bulunurken, yaşanacak olan herhangi bir uçak yangınında nasıl müdahele edileceği senaryo gereği uygulandı. UMKE, AFAD, 112 Sağlık, itfaiye, polis ve askeri ekiplerin hazır bulunduğu tatbikat alanında, çıkan yangına ilk olarak DHMİ\'nin yangın kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi, hemen ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının ardından, uçak pistinde bulunan iki otobüste kurtarmayı bekleyen 9 yaralı ve 1 ölü, UMKE ekipleri tarafıdan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.Daha sonra sedye üzerine konulup ambulanslarla Van\'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılar arasında bulunan bir kız öğrenci, sürekli \'anne, anne\' diye bağırdı. Tatbibakın ardından, ekipler havalimanında hatıra fotoğraf çektirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVANDHAVANFerit Melen Havalimanı Devlet Hava MeydanlarıUçakDHMİ Van Ferit Melen HavalimanıTatbikatDHMİUMKE AFADSağlıkYangınınUMKEDahaVanTatbibakın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24