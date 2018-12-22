(Görüntülü) Havalimanında kalan Kolombiyalı dansçılar otele yerleştirildi (2)

Enver ALAS - İstanbul, DHA - ÜLKELERİNE dönecek paraları olmadığı için Atatürk Havalimanı\'nda kalan 7 Kolombiyalı dansçı, ülkelerine dönene kadar Yeşilköy\'de bir otelde konaklayacak. Ünlü sanatçı Haluk Levent\'in girişimleriyle uçak biletleri temin edilen dansçılar, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği\'nin talimatıyla son kez sabahladıkları dış hatlar terminalinden polisler eşliğinde ayrılarak otellerine yerleştiler. Polisler, Kolombiyalı dansçıların dış hatlar terminalinde bulundukları yere saat 11.00 sıralarında gelerek bavullarını toplamalarını ve otele yerleştirileceklerini kendilerine bildirdiler. Bunun üzerine grup, kısa bir sürede toparlanıp, kendilerini bekleyen minibüsle yakındaki otele götürüldü. Dansçıların THY\'nin tarifeli seferiyle 25 Aralık\'ta Kolombiya\'ya gidecekleri öğrenildi. Öte yandan grup üyelerinin bugün de gazetecilere açıklama yapmaktan kaçındıkları görüldü. HAVALİMANINDA 13 GÜN Otellerde dans gösterileri yaparak paza kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya\'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, kalacak yerleri olmadığı için Atatürk Havalimanı\'na sığındıkları ve ülkelerine dönmek için çok pahalı olan uçak bilet paralarını da bulamadıkları için mahsur kalmışlardı. Sanatçı Haluk Levent\'in girişimleri sonrası bazı işadamları yardımları ve THY\'nin de bilet paralarına \'özel indirim\' uygulamasıyla dansçıların ülkelerine dönüş imkanı sağlanmıştı.