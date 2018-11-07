T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) HAVAİST,  Otogar-İstanbul Havalimanı seferlerine yarın başlıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı’nda yolcuların  ulaşım hizmetini sağlayan İstanbul Otobüs İşletmeleri A

07 Kasım 2018 17:21

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı’nda yolcuların  ulaşım hizmetini sağlayan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş bünyesindeki HAVAİST, 29 Ekim itibariyle 4 hat olarak başlattığı seferlerine,  yarın 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-İstanbul Havalimanı hattını ekliyor.


 

29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nda yolcuların şehir içi ulaşımının sağlayan HAVAİST ilk etapta kentin 4 noktasında İstanbul Havalimanı’ndan seferlerine başlamıştı. Açılıştan bu yana HAVAİST, TÜYAP-Beylikdüzü, Taksim, Yenikapı, Kozyatağı Metro seferleriyle İstanbul Havalimanı’na yolcu taşımaya devam ediyor.


 

Mevcut 4 hatta 20 otobüsle yolcu taşıyan HAVAİST, yarın itibariyle 5. güzergah olarak 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı seferlerine başlayacak. 45 km’lik yeni güzergahta üç araç görev yapacak. Bu hattı kullanan yolcular iki aylık dönemde yüzde 50 indirimli olarak 8 TL ücret ödeyecekler. Devreye giren yeni güzergah ile beraber HAVAİST, 31 Aralık tarihine kadar 25  otobüsle haftada 50 sefer gerçekleştirecek. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle firma 18 hatta 150 otobüs ile  taşımacılık hizmeti sunacak.


 

HAVAİST\'İ İLK KEZ KULLANDILAR 


 

İstanbul Havalimanı’ndan otobüslerle kent içine ulaşımlarını sağlayan yolculardan   Ayşegül Çeşitçioğlu, “Antalya’dan geliyorum. Havalimanımız memleketimize hayırlı olsun, ülkemizde çok güzel şeyler oluyor. Dış ülkelerin kıskanacağı güzellikte olmuş burası. Havalimanından ayrılmak için HAVAİST’i kullanacağım. İlk kez kullanuyorum buradan Taksim’e gideceğim” dedi. Yolculardan Ümmüşen Tat ise “Antalya’dan geldim. Aktarma  yaparak Eyüp’e gideceğim. HAVAİST’i de ilk kez kullanmış olacağım” diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA İSTANBUL HavalimanındaOtobüsHAVAİSTEkimTemmuz Demokrasi Otogarıİstanbul HavalimanıEkimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHavalimanındaHavalimanındanAçılıştanHAVAİST TÜYAPBeylikdüzü Taksim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24