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(Görüntülü) Havadan görüntülerle otogarda bayram hareketliliği

Haber: Ali AKSOYER - İstanbul DHA Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu

14 Haziran 2018 18:59

Haber: Ali AKSOYER - İstanbul DHA Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki arife günü hareketliliği havadan görüntülendi.

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