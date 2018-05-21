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(Görüntülü) (Havadan ek görüntülerle) Dev platform boğaz'dan geçiyor (6)

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor

21 Mayıs 2018 15:02

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı\'ndan dev petrol arama platformu \"Scarabeo 9\" geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri seferleri bir süre iptal edildi. Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki, ’Scarabeo 9’ isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz\'den gelen gemi, Marmara\'ya doğru ilerliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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