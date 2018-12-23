(Görüntülü) 'Havacılık'ta önde gelen isimler bir kitapta buluştu

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - Havacılık sektöründe marka iletişimi üzerine değerlendirmelerin, sektörün önde gelen isimleri tarafından mercek altına alındığı “Yer Gök PR” kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Dr. Meltem Çiçek editörlüğünde hayata geçen ve yazarları arasında Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar\'ın da yer aldığı Yer Gök PR kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Maltepe Üniversitesi Marma Otel İstanbul’da düzenlenen lansmana Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, kitabın yazarları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Lansman sonrası öğrenciler aldıkları kitapları yazarlara imzalatma fırsatı yakaladılar. Sektör ve akademi iş birliğini vurgulaması, üniversitelerin havacılık bölümü öğrencilerine sektördeki uygulamalardan örnekler sunması bakımından kaynak özelliği taşıyan çalışma iletişimde liderin öneminin altını çizerek kiriz yönetimi, dijital havacılık uygulamaları, havacılıkta insan kaynakları yönetimi ve kurumsal iletişim, havacılık eğitimi konularının ele alındığı bölümlerden oluşuyor. Lansman sonrasında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulunan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, \"Maltepe Üniversitesi olarak son 5 yıldır havacılık alanına hem insan kaynağı yetiştirme anlamında hem de bir merkez olma anlamında, ekipmanlarıyla birlikte önemli yatırımlar yapıyoruz. Maltepe Üniversitesi’nin bu anlamda önde gelen üniversitelerden bir tanesi olmasını istiyoruz. Bu yolda da başarıyla ilerlediğimizi düşünüyorum. Sadece otorite olan SHGM tarafından değil aynı zamanda da Global anlamda da eğitim merkezi yetkisi aldık. SHGM tarafından \'Tanınan Okul Yetkisi\' alan ilk üniversiteyiz. Sadece eğitim ile sınırlı tutmak istemiyoruz. Helikopter, uçak teknisyenliği konusunda hem hocalarımız akreditasyon sağlamış durumda hem de mezun ettiğimiz öğrencileri akreditasyon etmiş oluyoruz” dedi. “İSTANBUL HAVALİMANI’NIN AÇILMASIYLA ÇOK SAYIDA ÇALIŞANA İHTİYAÇ OLACAK” Prof. Dr. Karasar, \"Yer Gök PR kitabında ise özellikle Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı yaptığım dönem de SHGM ve YÖK arasında imzalanan protokol ile havacılık eğitimi veren iki yıllık ön lisans programlarının akreditasyonu, sektörün beklentileri karşılama durumu, bu anlamda müfredatın revize edilmesi, öğrenme çıktılarının belirlenmesi alanlarında çalışma imkanım oldu. Hem kontenjan planlaması yaptık. Özellikle Türkiye’nin gözbebeği olan İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte bölgede sivil havacılık sektörünün büyüyeceği göz önüne alındığında ve mili havayolumuz THY’nin kesin satışı gerçekleşen uçaklar ile birlikte çok sayıda pilota, kabin memuruna ve uçak teknisyenine ihtiyacı olacak ülkemizin. Bunların planlamasını yapan ekibin içerisindeydim. Dolayısıyla kitapta da bu deneyimlerimi paylaştım. Çoğu zaman okulda öğretilenler işe iş hayatının dinamikleri aynı olamayabiliyor. Bu anlam da sektörden gelen birisi olarak böyle bir kitabın hayata geçirilmesinde benim de karınca kararımca bir katkı vermiş oldum” dedi. “ÇOK DUYGU ANLAR YAŞADIM Maltepe Üniversitesi Halka İlişkiler Bölüm Başkanı ve Yer Gök PR kitabının editörü Meltem Çiçek ise, \"Maltepe Üniversitesi olarak “Yer Gök PR” kitabımızın lansmanını gerçekleştirdiğimiz bugünde çok duygulu anlar yaşadım. Tüm yazarlarımız sektörün önemli insanlarıydı. Benim teklifimi geri çevirmeyerek bu kitapta yer aldılar Marka ve itibar yönetimi eksenin havacılık sektörünü değerlendirdiler. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şahin Karasar hem yazar olarak destek verdi. Hem de maddi ve manevi tüm desteğini verdi. Maltepe Üniversitesi ailesi sektör akademi buluşmasına her alanda destek vermiştir. Böyle bir üniversitede çalışmak son derece anlamlı hale gelmiştir. Ben hem yazarlarımıza, hem havacılık sektörüne, hem de üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.