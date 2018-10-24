(Görüntülü) Havacılık ve denizcilik sektörünün dikkatini çekecek ürün

Feyzi DAVULCU UŞAK, (DHA) UŞAK Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. İdris Kaynak, çeliğin ağırlığını yüzde 50 azaltacak, \'nano takviyeli polimer çelik\' malzeme üretti. Kaynak, üretilen ürünün özellikle havacılık ve denizcilik sektöründe önemli rol oynayacağını belirtti. Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. İdris Kaynak, havacılık ve denizcilik sektöründe fayda sağlayacak \'nano takviyeli polimer çelik\' malzeme hakkında bilgiler verdi. Uçaklarda alüminyum malzemelerin yerine nano takviyeli polimer çelik malzeme kullanımı halinde ağırlığı yüzde 50 azaltacağını söyleyen Kaynak, bu yerli üretimle ayrıca ülkenin çelik ve alüminyum ithalatında azalma olacağını da belirtti. Kaynak, Havacılık sektöründe uçakların içinde kullanılan alüminyum malzemelerden yapılan konteynerler var. Polimer çelik malzemenin özgül ağırlığı 1.4. Alüminyum malzemenin özgül ağırlığı ise 2.8 olduğu için doğrudan, özgül ağırlığı bakımından var olan ağırlık 10 kilogram ise biz bunu polimer çelik malzememizle, doğrudan 5 kilograma düşürüyoruz. Havacılık sektöründe 1 kilo ağırlık hafifletmek demek, en son yaptığımız hesaplara göre yıllık 3 bin doların üzerinde gelir demek. Uçaklarda buna, koltuklardan ve konteynerlerden başlayabilirsiniz dedi. Kaynak\'ın ürettiği nano takviyeli polimer çelik malzemesi, 27-29 Eylül\'de Türk Patent ve Marka Kurumu\'nun ev sahipliğinde düzenlenen 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı\'nda (ISIF\'18) altın madalyaya layık görüldü.