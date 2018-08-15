(Görüntülü) Hatayspor Teknik Direktörü Palut: "Pozisyon anlamında kısır bir maçtı"

Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA) Hatayspor Teknik Direktörü Palut, deplasmanda Gençlerbirliği\'ne 1-0 kaybettikleri maçın değerlendirmesini yaptı. Spor Toto 1\'inci Lig\'in açılış haftasında Gençlerbirliği\'ne 1-0 mağlup olan Hatayspor\'da teknik direktör İlhan Palut, futbolculardan Sadi Karaduman ve Wellington Brito da Silva ile Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri\'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kaybettikleri karşılaşmadan gerekli dersleri alacağını ifade eden İlhan Palut, \"Maçın geneline baktığımız zaman zaten istatistikler ortada. Topla oynama oranları yüzde 50, yüzde 50 pozisyona girme oranı; bizim Sinan\'la kaçırdığımız bir kafa şutu ve Caner\'le altı pastan kaçırdığımız bir gol var. Rakibin penaltısı var, bir de Nobre\'nin kafa şutu var. Bu açıdan pozisyonlarda da bir benzerlik var. Pozisyon anlamında kısır bir maçtı, duran topların sonucu belirleyeceği bir maç görüntüsündeydi ki zaten bir penaltı golüyle de mağlup olduk. Bu maçtan gerekli dersleri alacağız, analizini yapacağız, yere daha sağlam basacağız. Önümüzdeki maçlarda daha tecrübeleneceğiz ve kendi oyunumuzu top rakipteyken tamam ama top bizdeyken kendi oyunumuzu daha fazla sahaya yansıtmaya çalışacağız\" diye konuştu. TOM: \"TECRÜBELERİYLE KAZANDILAR\" Daha iyi performans göstermeleri gerektiğini söyleyen Tom, \"İlk maçımızı kazanamadık. Daha iyi olmamız gerekiyordu bunu başaramadık, tecrübeleriyle kazandılar. Yalnız bu maçı kapatıp, Karabük maçına en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Bunun bilincindeyiz. Karabük maçı bizim için çok önemli bir maç, umuyoruz ki bu maçı kazanıp kaybettiğimiz maçı telafi ettirebiliriz\" ifadelerini kullandı. SADİ KARADUMAN: \"İSTEDİĞİMİZ OYUNU YANSITAMADIK\" Gençlerbirliği maçını unutup Karabük maçına konsantre olduklarını dile getiren Sadi Karaduman, \"Maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ama hocamızın dediği gibi maçta istediğimiz oyunu yansıtamadık. Gençlerbirliği kadrosu güçlü, iyi bir takım. Oradan puan ya da puanlarla dönmek istiyorduk ama olmadı. Tabi bu maçı kapattık artık bugünden itibaren yüzde 100 Karabük maçına konsantre olduk. En iyi şekilde hazırlanıp, o maçı kazanacağız Allah\'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.