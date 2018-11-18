(Görüntülü) Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

\"Güzel bir sonuç almak istiyoruz\"





\"Tom\'un sakatlığı 3 hafta daha sürecek\"





Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'in 13\'üncü haftasında sahasında İzmir temsilcisi Altay ile karşılaşacak olan Hatayspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Milli arada izinden geçtiğimiz gün dönen Hataysporlu futbolcular Osman Çalgın Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanla gelecek hafta evinde oynayacağı Altay maçı için hazırlıklarına devam etti.



Antrenman öncesi basın mensuplarına Altay karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut takımın 3 gün izin yaptığını dile getirerek, \"Tesislerimizde antrenmanlarımıza başladık\" dedi.



\"GÜZEL BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ\"



Altay maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini vurgulayan Palut, \"Ev sahibi olacağımız Altay maçında, güzel bir sonuç almak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. Artık hep bir üstünü hedefleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" açıklamalarında bulundu.



\"TOM\'UN SAKATLIĞI 3 HAFTA DAHA SÜRECEK\"



Sakat oyuncuların durumlarını da değerlendiren Palut, sözlerini şöyle tamamladı:



“Diallo bireysel çalışmalarını tamamlamak üzere. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağını düşünüyoruz. Dmytro Korkishko da saha çalışmalarına başladı. O da Altay maçından sonra, Adana maçı öncesi takım çalışmalarına başlayacak, planlarımız o yönde. Tom ve Mirkan\'ın tedavisi devam ediyor. Tom\'un sakatlığı herhalde sürecek, tahminim en az 3 hafta daha. Mirkan\'ın da Adanaspor maçı öncesi takımla çalışmalara başlamasını umut ediyoruz\"