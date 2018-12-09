(Görüntülü) Hatayspor - Boluspor maçının ardından

İlhan Palut 90 dakika üstün oynadık

Sait Karafırtınalar Eksik olan oyuncuların yokluğunu hissettik

Hüseyin BOZOK HATAY,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 15\'inci haftasında Hatayspor sahasında Boluspor\'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Boluspor\'a karşı 90 dakika üstün oynadıklarını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hem Boluspor hem de bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. Lige iyi bir başlangıç yaptıktan sonra. Boluspor\'un ligde kötü bir gidişatı vardı. Bu kötü seriden kurtulmak istiyordu. Bizde iyi oynamamıza rağmen, iç sahada kazanamıyorduk. Girdiğimiz sayısız gol pozisyonlarına rağmen sahadan puan kaybı ile ayrılıyorduk. Bu noktada iç sahada oynayacağımız bu karşılaşmadan galip ayrılarak, hem taraftarlarımızı sevindirmek, hem de ligin şekillenmeye başladığı ligin ilk yarısının son haftalarında üst sıralara yakın bir konuma gelmek istiyorduk. Açıkçası zor bir sahada oynadık. Ama oyuncularım maçın başından, 90 dakikanın sonuna kadar oyunun hakimiydi. Enerjileri ve konsantrasyonları düşmedi. Attığımızdan çok daha fazla pozisyon yakaladık. Rakibe de pozisyon vermedik. Bu noktada ben oyuncularımı sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Ligin ilk yarısının bitmesine iki maç var. Çalışmaya devam edeceğiz. Ligin yukarılarında olmak istiyoruz. Bu havada bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum diye konuştu.

SAİT KARAFIRTINALAR EKSİK OLAN OYUNCULARIN YOKLUĞUNU HİSSETTİK

Hatayspor\'u tebrik ederek ilk 11\'den sakat olan 5 oyuncularının eksikliklerini hissettiklerini belirten Sait Karafırtınalar, Futbol oynamanın çok zor olduğu bir zeminde oyuncularımı sadece çok iyi mücadele ettikleri için tebrik edebilirim. 5 tane 11\'de oynayan oyuncumun eksikliğini fazlasıyla hissettik. Bunun arkasına sığınmıyoruz. Oynayan oyuncularımda iyi mücadele ettiler ama rakip bizden daha çok istedi ve daha iyi oynadılar. Zemine daha alışıklar. Mazereti yok, ilginç olan 4 maç üst üste kaybetmemiz. Boluspor gibi bir takımın daha önce çok çeşitli takımlarla çalıştım ama hiçbir yerde bu başıma gelmedi. Mutlaka bir inişli, çıkışlı grafik olurdu. Bu çok sert bir düşüş diyebiliriz bunun adına. Dediğim gibi bunda sakat oyuncularımızın rolü fazla. Bunu düzeltmek için önümüzde iki maç var. Bunları kazanıp tekrar eski kimliğimize dönmek için hem biz hem oyuncularımız elimizden ne geliyorsa üzerine düşeni yapacağız ifadelerini kullandı.