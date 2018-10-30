(Görüntülü) Hatay'ın Maydonoz, Pamuk ve Narenciye Balı ilgi görüyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY Arıcılar Birliği (HAYBİR) Başkanı Mehmet Ekici, kente özgü Maydanoz Balı\'nın antioksidan değerlerinin çok yüksek olduğunu ve ilginin de büyük olduğunu belirtti. Ekici, Hatay\'da Maydanoz, Pamuk ve Narenciye balı üretildiğini, Maydanoz Balı\'nın ise sadece 2 ilçede üretiminin gerçekleştirilebildiğini söyledi. HAYBİR\'e bağlı bin 200 arı üreticisi olduğunu ifade eden Ekici, \"Sadece Hatay’da iki ilçemizde üretilen Maydanoz balı var. Maydanoz balının antioksidan değerleri çok yüksektir. Onun için bu balın kıymetini kestane balı gibi bilmek lazım. 30 sene önce kestane balını, acı bal diye kimse yemiyordu. Ama değerleri içerisindeki antioksidan değerleri öğrenildiği için bugün çok fazla rağbet görmektedir. Maydanoz Balı da aynı değerlere sahip bir balımızdır\" diye konuştu. NARENCİYE VE PAMUK BALI Kentte Narenciye ve Pamuk Balı da üretildiğini belirten Ekici şöyle devam etti: \"Kentimizde özel ballardan biri de Narenciye Balı\'dır. Narenciye Balı da arıların güçlü olduğu bir zamanda alınır. Eğer arılarınız zayıfsa yani içindeki işçi arı sayısı azsa bal toplayamazsınız. Diğeri de Pamuk Balı\'dır. Reyhanlı, Kırıkhan civarı üretilen Pamuk Balı\'dır. Ama bunu dışında bizim arıcılarımız yüzde 85’i gezginci arıcıdır. Türkiye’nin en bakir yaylalarına giderler. Mesela Hakkâri Yüksekova, Van bölgesinin o güzelim ballarını toplar bu mevsimde de buraya getirirler.\"