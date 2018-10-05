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(Görüntülü) Hatay'da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’a yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 3'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı

05 Ekim 2018 18:08

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’a yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 3\'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 11 kadın da kurtarıldı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladığı tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler, merkez ilçe Antakya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 1’i Suriye uyruklu 3\'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa zorlandıkları belirlenen 1’i Suriye, 10’u Fas uyruklu, 11 kadın da kurtarıldı. Kadınlar işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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