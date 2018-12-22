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(Görüntülü) Hatay'da bir işçi elini pres makinesine kaptırdı

  Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde Servet Aksoy adlı işçi, parmaklarını pres makinesine kaptırdı

22 Aralık 2018 20:31

 

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde Servet Aksoy adlı işçi, parmaklarını pres makinesine kaptırdı. Hastaneye götürülen işiçinin, iki parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.

 

İskenderun İlçesi’nde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy(39), elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy’un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy’un parmaklarının sıkıştığı bölüm, pres makinasından söküldü. Çağrılan ambulanla hastaneye kaldırılan Aksoy\'un parmaklarının arasında kaldığı makine parçası, önce itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesildi. Ardından bükülerek, çıkarıldı. Ancak, Aksoy’un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının büyük oranda zedelendiği görüldü. İşçi, tedavi altına alındı.


 


 

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