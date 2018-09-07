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(Görüntülü) Hatay'da 4 farklı noktada orman yangını

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Arsuz ve Dörtyol ilçeleri kırsalı Amanos Dağı eteklerinde dört farklı noktada orman yangını çıktı

07 Eylül 2018 00:30

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Arsuz ve Dörtyol ilçeleri kırsalı Amanos Dağı eteklerinde dört farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler, havadan helikopterler, karadan da iş makineleriyle yangınları kontrol altına aldı. Dörtyol’un Karakese, Arsuz\'un da Derekuyu, Haymaseki ve Helvalı bölgelerinde orman yangınını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Arsuz’un Haymaseki Mahallesinde samanlıkta meydana gelen yangın, daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangında bir inek telef oldu, bir kadın da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme ekipleri, havadan helikopterlerle, karadan da orman işletme ekipleriyle yangınlara müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan 4 hektar alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları yapılıyor. Dörtyol Karakese mevkiinde çıkan orman yangını ise 1 hektar alanda etkili oldu. Helikopterlerle havadan müdühale edilen yangın, karadan da arazözler ve ekiplerin yaptığı çalışmalarlabir saatte kontrol altına alındığı kaydedildi.

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