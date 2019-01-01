(Görüntülü) Hastanede sigara izmariti yüzünden panik yaşandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da hastanenin çöp konteynerine söndürülmeden atıldığı düşünülen sigara izmaritinden kaynaklanan küçük çaplı yangın endişeye neden oldu.



Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin çöp konteynerine söndürülmeden atıldığı düşünülen sigara izmariti çöpü tutuşturdu. Konteynerden çıkan dumanlar hastanenin havalandırma boşluğundan hastanenin zemin katına doldu. Hastane çalışanları itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Endişe yaratan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu sırada dışarı çıkarılan hastalar sonra tekrar binaya alındı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.