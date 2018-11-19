(Görüntülü) Hastane önünde karı kocanın öldürülmesi davasına başlandı (Arşiv)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önünde 22 Mayıs 2018 tarihinde Ramazan Sarı (43) ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı\'nın (33) öldürülmesine ilişkin davaya başlandı. Davanın tek tutuklu sanığı Recep Sungun, olay günü, Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı Sarı\'yı öldürmekle suçlanan firari sanık Feyyaz Elik ile araç kredisi nedeniyle buluştuğunu, öldürme eyleminden haberi olmadığını öne sürdü. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, cinayetleri işlediği iddia edilen firari sanık Feyyaz Elik\'in eylemini kolaylaştırdığı iddiası ile tutuklu yargılanan Recep Sungun hazır bulundu. Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı Sarı\'nın hastanede olduğu bilgisini Feyyaz Elik\'e bildikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Feyyaz Elik\'in babası Sulhaddin Elik ve annesi Selime Elik ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı. DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞI İDDİALARI KABUL ETMEDİ Savunmasında yeğeni Feyyaz Elik\'in işlediği suçu kolaylaştırdığı yönündeki iddiayı kabul etmeyen tutuklu sanık Recep Sungun, olay günü bankadan çekeceği kredi için yeğeni ile buluştuğunu iddia etti. Recep Sungun, \"Bana kredi çıkmadığı için Feyyaz\'dan rica ettim. Bankadan işlemlerimiz bitince ayrıldık. Feyyaz\'ın hanımı 15 gündür hastanede yatıyordu. Bu nedenle bankadan sonra hastaneye gitmeye karar verdik. Feyyaz\'ın aracı ile hastaneye gittik ancak aracı ben sürüyordum. Hastaneye gittik, aracı park ettik. Feyyaz önümde yürüyordu. Yürürken birden hızlandı. Ben bu sırada telefonla ablam Selime ile konuşuyordum. Selime, Feyyaz\'ın hanımı için hastanede refakatçi olarak kalıyordu. Ablama telefonda bir ihtiyacınız var mı, diye soruyordum. Feyyaz hızlandı, hızlandığı anda olay patlak verdi. Ne olduğunu anlayamadım. Ben o anda Feyyaz\'ın üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Ölenleri tanımam, hiç görmemiştim. Selime bize ölenlerin hastaneye geldiği şeklinde bize bilgi vermemiştir. Suçlamayı kabul etmiyorum\" dedi. OĞLUNA BİLGİ VERDİĞİ İDDİAYII KABUL ETMEDİ Firari sanık Feyyaz Elik\'in annesi tutuksuz sanık Selime Elik, \"Feyyaz ve Recep\'e, \'ölenler burada\' şeklinde haber vermedim. Feyyaz\'ın eşine refakat etmek amacıyla hastanede bulunuyordum\" dedi. Feyyaz Elik\'in babası tutuksuZ sanık Sulhuddin Elik de, Feyyaz\'ın eşinin doğumu nedeniyle o gün hastanede olduklarını belirterek, \"Gelinimi ziyarete gitmiştim. Feyyaz ve Recep\'i hastaneye biz çağırmadık. Ben bu olaya hiçbir şekilde karışmadım. Ben böyle şeylere karşıyım\" dİye konuştu. \'FEYYAZ\'I YAKALAMAK AMACI İLE DİĞER SANIKLAR DOSYAYA DAHİL EDİLMİŞTİR\' Tutuklu sanık Recep Sungun\'un Avukatı Aydın Mollaoğlu, olayın asıl failinin firari sanık Feyyaz Elik olduğunu savunarak, \"Burada Feyyaz\'ı yakalama amacı ile diğer sanıklar dosyaya dahil edilmiştir. Diğer sanıkların suça herhangi bir katkıları yoktur. Feyyaz eşinin rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gelmiştir, ölenlerle tesadüfen karşılaşmıştır. Feyyaz\'ın eylemine müvekkilimin aktif bir katkısı ve iştiraki olmamıştır. Müvekkilim 6 aydır tutukludur. Adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini istiyoruz\" dedi. Tutuklu sanık Recep Sungun\'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı\'nın 22 Mayıs 2018 tarihinde tedavi için Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gittikleri, hastanenin önünde beklerken Feyyaz Elik tarafından silahla öldürüldükleri anlatılıyor. Feyyaz Elik\'in abisi Cüneyt Elik\'in geçen yıl öldürüldüğü, Ramazan Sarı\'nın bu dosyanın şüphelisi olduğu, taraflar arasındaki husumetin buradan kaynaklandığı belirtilen iddianamede, Feyyaz Elik\'in dayısı olan tutuklu şüpheli Recep Sungun\'un cinayetleri kolaylaştırdığı savunuluyor. İddianamede, tutuksuz şüpheliler Selime Elik ile Sulhuddin Elik\'in firari şüpheli Feyyaz Elik\'in annesi ve babası olduğu, olay günü hastanede bulundukları, öldürülen Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı\'nın hastanede olduğu bilgisini verdikleri iddia ediliyor. İddianamede, Feyyaz Elik\'in, \"Tasarlayarak iki kişiyi öldürmek\" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Recep Sungur, annesi Selime Elik ve babası Sulhaddin Elik\'in de, \"Tasarlayarak iki kişinin öldürülmesine yardım etmek\" suçundan 20\'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.