(Görüntülü) 'Hastane internet sitelerinde reklam haberleri olmamalı'

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü\'nün Erzurum\'da \'Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı\'nda konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, hastane web sitelerinde reklam haberlerinin olmaması gerektiğini söyledi. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu\'ndaki toplantıya Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars illerindeki hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, açılış konuşmasından sonra fotoğraflarla verimlilik konulu bir sunum yaptı. Ülke genelinde 42 bini doktor, 130 bini hemşire yaklaşık 400 personelle sağlıkta güzel hizmetler verdiklerini anlatan Prof. Dr. Murat Alper, \"Bu kadar iş üretiyoruz ama ürettiğimiz işlerin reklamından bahsetmeyeceğim ama bilgilendirmesini bile yapmıyoruz, yapmamayı tercih ediyoruz. Sanki güzel işleri yapmamış gibi davranıyoruz. Şikayetler ortada; şiddet ortada, ama biz yaptığımız güzel hizmetlerin daha iyi reklama varmayan, bilgilendirme düzeyinde, özgüvenli kamu kuralları içinde duyurmalıyız. Bundan çekinmeye gerek yok bu güzel hizmetleri biz yapıyoruz\" dedi. \'BİRAZ YAĞLI OLMUŞ\' Sağlık kuruluşlarına ait web sitelerindeki bilgi akışının yetersiz olduğunu slaytlar eşliğinde anlatan Alper, 5-6 yıl önceki konuların bile sitelerde bulunduğunu belirtti. Sitelere konulan haberlerle ilgili de hastane yöneticilerini uyaran Genel Müdür Alper, \"Kullanılan görsellerde tarz ayrıdır ama bana göre bazen abartılı olabiliyor. Benim eski hastanemin yoğun bakımında geçmiş bir ziyarette seçtiğimiz resim pozitif mesaj veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı\'nın haberini tek bir resimle verdik. Başka bir hastanemiz ise bir sayın vekilin ziyaretini birbirinin aynı olan, hiç birinde mesaj farkı olmayan 30 tane resimle veriyor. Şu haberi veriyor; \'Hastanemizde hastaları ziyarette bulundu\' nokta kısmına kadar haber değeri olan konudur. Haberin sonraki kısmı olmasa daha estetik olur. O kısım biraz yağlı olmuş diyebiliriz. Haber dilinde öyle kavramlara gerek yok. Bunlara gerek yok kamu kuralları içinde, doğallık içinde reklama varmayan bilgilendirme düzeyinde olmalı. Tabii ki bir yetkilinin hastaneye gelmesi haber değeri taşır ama dozunda bırakmak lazım\" diye konuştu. ÖZEL GÜNLERDE PERSONELE MESAJ GÖNDERİLSİN Hastanelerde verimliliği artırmak için yöneticilere tavsiyelerde bulunan Genel Müdür Prof.Dr. Murat Alper, personelin doğum günlerinde mutlaka isme yazılı mesaj gönderilmesini istedi. Özellikle belli gün zamanlarda toplantılar düzenlenmesinin faydalı olacağını vurgulayan Alper, şunları anlattı: \"Hastanenin büyüklüğüne bağlı olarak tıp bayramı, hemşireler günü olsun, meslek gruplarının özel günleri olsun SMS kutlama mesajı ya da organizasyona tüm personeli davet ederek çok iyi sonuç aldık. Branş meslek gruplarını unutmamak lazım. Çoğu yazılım firmasıyla konuştuk. Sadece sizin istemeniz yeterli. Biyologlar, eczacılar, fizyoterapistler, hangi branşsa özel gönünde hatırlanınca kendini mutlu hissediyor, hastaneye ait hissediyor. Kurumdan ayrılma durumunda kişiye veda etmek, teşekkür etmenin de üretime pozitif katkısı oluyor. Ben kendim bunu gözlemledim. Hastanede sorun çıkarma potansiyeli olan hocamız kendisine ödül töreni beklentisiyle uzun süre sorun çıkarmadı. Halbuki bayağı potansiyeli hocamızdı. 20- 30 yıllık meslek hayatının son finalinde Wembley Stadı\'na çıkmış gibi hissediyor kendini. Bu ödülü o kadar önemsiyor. Hastanemizde özellikle uzun yıllar hizmet veren kişilere teşekkür etmekten çekinmeyelim inanın bunların dönüşü çok güzel.\"