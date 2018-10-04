(Görüntülü) Hasta yakınları, doktoru dövdü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu, tartıştığı hasta yakınları tarafından başhekimlik binası önünde dövüldü. Sağlık raporu alan Cevrioğlu, saldırganlardan şikayetçi oldu.



Olay, sabah saatlerinde, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü Başhekimlik binası önünde meydana geldi. Tedavi gören hastalarının ölüm haberini alan yakınları, feryat etmeye başladı. Bu sırada Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu ile gözyaşı döken hasta yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Prof. Dr. Cevrioğlu, hasta yakınları tarafından dövüldü. Doktorun yardımına, hastanede bulunan polis ekipleri yetişti. Doktoru döven hasta yakınları, yakalanarak, ifadeleri alındı. Sağlık raporu alan Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.