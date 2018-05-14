(Görüntülü) Hasta torununa, 4 yıldır annelik yapıyor

Hakan KALELİ/KANGAL (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Kangal ilçesinde 9 aylıkken trafik kazasında annesini kaybeden, kendisinin de beyninde hasar oluşan İsmail Enes Dönmez\'e (5), yaklaşık 4 yıldır babaannesi Zemhenur Kel (60) bakıyor.



2014 yılında Gürün\'den Sivas\'a giden Bülent Dönmez yönetimindeki 58 EE 909 plakalı otomobil, Bağırsak Dere mevkisinde karşı şeritten gelen Ali Bakır (58) idaresindeki 58 EC 269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bülent Dönmez, eşi Şenay, çocukları Gökhan, Okan ve 9 aylık İsmail Enes Dönmez ile diğer aracın sürücüsü Ali Bakır yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Şenay Dönmez kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kazada ağır yaralanan ve kafasından aldığı darbe sonrasında görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybeden İsmail Enes\'e o günden sonra babaannesi Zemhenur Kel bakmaya başladı. Yaklaşık 4 yıldır torunun bakımı üstlenen Zemhenur Kel, her şeyiyle yakından ilgileniyor.



İsmail Enes’i konuşurken ve ayakta görmeyi çok istediğini ifade eden babaanne Zemhenur Kel, mevcut tedavilerin yetersiz olduğunu, hekimlerin tam teşekküllü bir hastanede uzun süreli tedavi görmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti.



Babaanne Kel, yeme zorluğu olan torununu şırınga ile beslediğini ifade ederek, \"Torunumun yutma duyusunun gelişmesi için tedavi görmesi gerekiyor. Bu konuda maddi imkanlarımız yetersiz. Torunumun konuşmasını, yürümesini istiyorum. Torunumu çok seviyorum. Onun için burada kalıyorum. Burada fizik tedavi alıyoruz. Mama yutmakta zorlanıyor, şırınga ile beslediğim için üzülüyorum. Torunumun annesi benim. Ömrüm yettiği kadar onun yanındayım ve bakacağım. İnşallah ayağa kalkar\" diye konuştu.



YILIN ANNESİ SEÇİLDİ



Babaanne Zemhenur Kel, Kangal Belediyesi tarafından düzenlenen \'Anneler Günü\' etkinliğinde yılın annesi seçildi. Kel\'e ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Öztürk verdi.





