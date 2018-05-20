(Görüntülü) Hasköy Sahil'deki iftar sofrasında yüzlerce kişi bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Belediyesi, Hasköy Sahil’de kurduğu iftar sofraları ile yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Her akşam farklı illerden Dernek ve STK\'ların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programının konukları da Van ilçe dernekleri oldu.





Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Sahil ’de yüzlerce kişiye iftar yemeği verdi. Mahalleleri bir araya getiren Beyoğlu Belediyesi kurulan dev sofralarda vatandaşları ağırladı. Her akşam farklı illerden Dernek ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programının konukları da Van ilçe dernekleri oldu. Çok sayıda Vanlının bulunduğu iftar programına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş, STK temsilcileri ve Vanlı İşadamları katıldı. Ezanın okunmasıyla yüzlerce kişi hep birlikte orucunu açtı ve ardından dualar edildi. Kurulan dev sofralarda buluşan vatandaşlar Ramazan Ayı’nın bereketini ve huzurunu yaşadı.





Ramazanın sevincini yaşadığını belirten Hatice Öztürk, “Oruç tutarken hiç zorlanmıyoruz. Allah sabrını veriyor. Belediyemizin düzenlediği bu etkinlikler de kalabalıkla çok güzel oluyor. Çok mutluyuz” dedi. Oruçların açılmasının ardından vatandaşlar Van yöresi türküleriyle eğlendi.





“PAYLAŞMANIN EN ZİRVE NOKTASI RAMAZAN İFTAR SOFRASI”





İftar sonrası tüm İslam alemine \"Hayırlı Ramazanlar\" dileyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Ramazan ayı rahmet, bereket ve paylaşma ayıdır. İnsanoğlu paylaşmaya muhtaç. Paylaşmanın en zirve noktası Ramazan iftar sofrasıdır. Yemeğimizi ve sevgimizi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.