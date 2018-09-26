(Görüntülü) Hasat artığı yer fıstıklarını toplamak için tarlaya koştular

Ersin ERCAN/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde hasadı yapılan tarlaya çocuklarıyla akın eden kadınlar, kışın tüketmek için kova kova yer fıstığı topladı, sap ve yaprakları da hayvanları için çuvallara doldurdu. Suriye sınırındaki Reyhanlı\'da oturanlar, yer fıstığı tarlalarında hasattan kalan artık ürünleri toplayıp kışın tüketiyor. Bölge halkı bu işleme \'Afara\' diyor. Sınırın hemen yanında hasadı yapılan yer fıstığı tarlasına akın eden kadınlar, ellerindeki çapalarla toprağı eşeleyip artık fıstıkları topladı. Hasadın ardından tarlada kalan ve genelde içi boş artık ürünler arasında dolu olanları bulan kadınlara, çocukları da yardım etti. Gün boyu tarlada fıstık toplayan kadınlar, yer fıstığının sap ve yapraklarını da hayvanlar için çuvallara doldurdu. \'SATIN ALMAK YERİNE TOPLUYORUZ\' 5 çocuk annesi Ayşe Ezer, yer fıstığının kilosunun 10-15 lira arasında olduğunu söyleyerek, \"Satın alacağımıza burada topluyoruz. Kışın kavurup çocuklara yediriyoruz. Genelde 1 çuvalı dolduran evine gider. 4-5 saat tarlada kalıyoruz. Tarladaki sap ve yaprakları da hayvanlar için topluyoruz. Hayvanlar için arpa ve buğday kadar besleyici\" dedi. YER FISTIĞI TOPLAMAK İÇİN OKULA GİTMEDİLER Tarlalarda çalışarak aile bütçesine katkı sağlayan 13 yaşındaki Zeynep Demir de \"Kışın yemek için fıstık topluyoruz. Babam bel fıtığı ameliyatı olduğu için çalışamıyor. Ben ve annem çalışıyoruz. 2 gün sonra annemle birlikte Mersin\'e portakal toplamaya gideceğiz\" diye konuştu. Tarlada annelerine yardım eden amca çocukarı Merve (13), Feride (12) ve Feride Demir de (9) yer fıstığı toplamak için öğretmenlerinden izin alarak okula gitmediklerini söyledi.