(Görüntülü) Hasankeyf'te 611 yıllık minarenin numaralandırılan taşları sökülmeye başlandı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da Ilısu Baraj göletinin suları altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve yeni yerleşim yerine taşınması planlanan 611 yıllık Sultan Süleyman Koç minaresinin numaralandırılan taşlarının sökümüne başlandı. Hasankeyf\'in yeni yerleşim biriminde yapımı süren 710 konutun ise Eylül ayının sonunda tamamlanacağı belirtildi.



Tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralleri projesi kapsamında tarihi eserlerin sular altında kalmaması için Devlet Su İşleri\'nce yapıların taşınması için çalışmalar sürüyor. Tarihi Zeynel Bey türbesi kümbeti ile Artuklu Hamamı\'nın taşınmasının ardından, şimdi de 1407 yılında yapılan Sultan Süleyman Koç minaresinin taşları numaralandırıldı. İnşaat firmasının taşıma işini üstlendiği tarihi minarenin bir metrelik bölümünün taşınmasına başlandı. Numaralandırılan taşlar Hasankeyf\'te müzenin bulunduğu Arkeoparkın yapıldığı alana götürülüyor. Eyyubi Sultanı Süleyman tarafından yapılan minarenin doğusunda yer alan türbede 1432 yılında ölen Sultan Süleyman\'ın da mezarı bulunuyor. Taşınacak 3\'üncü eser olan Sultan Süleyman Koç minaresinin ardından Hasankeyf girişindeki İmam Abdullah Zaviyesi\'nde de taşıma çalışmalarının altyapısına başlanıldı. Ayrıca, Hasankeyf\'in yeni yerleşim biriminin dışında oluşturulan mezarlık bölümüne İmam Abdullah Zaviyesi çevresindeki eski mezarların bir bölümü de taşındı.



KONUTLARDA SONA GELİNDİ



Bu arada, sular altında kalacak ilçedeki vatandaşlar için yerleşim biriminde yapımı süren 710 konutta da sona doğru gelindi. Geçen yılın Mart ayında yapımına başlanan konutların Eylül ayı sonunda bitmesi hedefleniyor. Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, ilçe sakinlerinin konutların bir an önce bitmesini beklediğini belirterek, “Konutlar biter bitmez ilçenin tümü yeni yerleşim birimine taşınmış olacak. Konutların kura çekiminin de Eylül\'ün ilk haftasında yapılmasını bekliyoruz\" dedi.



Yeni yerleşim biriminde 47 yeni konutun bekarlar için yapıldığı, esnaf için de 45 yeni iş yerinin yapımına başlanldığı ifade edildi.



Taşıma işlemleri sürerken, sıcak havalara rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilçeyi ziyareti de devam ediyor.